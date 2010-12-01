فرماندار جدید خلخال معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر اردبیل، در مراسمی که در سالن فرهنگ و ارشاد خلخال بر گزار شد ، سید ذبیح الله عبدالهی به عنوان فرماندار جدید شهرستان خلخال معرفی و از خدمات محسن عیدی فرماندار قبلی این شهرستان قدردانی شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل در این مراسم طی سخنانی قانون هدفمند کردن یارانه ها را از اقدامات ارزشمند دولت دهم عنوان کرد و اظهار داشت: در دولتهای گذشته نیز در فکر اجرای این قانون بودند، ولی موفق به انجام آن نشدند.

فیروز احمدی اضافه کرد: بی شک با اجرای کامل این طرح، بسیاری از تبعیضهای اقتصادی و نارسائیهای اجتماعی در زمینه توزیع عادلانه ثروت برای همیشه در کشور برطرف خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به غنای فرهنگی شهرستان خلخال، این منطقه را شایسته توجه بیشتر از سوی مسئولان استان دانست و افزود: خلخال در تمام زمینه های کشاورزی و دامداری، صنعتی و... از شاخصه های بالاتری برخوردار می باشد.

معاون استاندار اردبیل تغییر مدیران در شهرستانها را در راستای افزایش بهره وری کار و خدمت بیشتر به مردم ارزیابی کرد و ابراز داشت: فرماندار پیشین خلخال در طول چند سال گذشته طولانی ترین مدت خدمت در پست فرمانداری را در جمع فرمانداران استان اردبیل داشته است.

در این آیین با تجلیل از زحمات محسن عیدی فرماندار پیشین خلخال، ذبیح الله عبداللهی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.

ذبیح الله عبداللهی متولد شهرستان قم بوده اما اصالتا از اهالی روستای زرج آباد شهرستان کوثر محسوب می شود، آخرین سمت وی مدیرکلی امور روستایی استانداری قم بوده است.