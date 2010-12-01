۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۷

فتفت:

ایران در راستای خروج لبنان از بحران حرکت می کند

یکی از اعضای گروه جهارده مارس با اشاره به تلاش های سوریه و عربستان برای خارج کردن لبنان از بحران از حمایت ایران از این تلاشها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،" احمد فتفت" گفت: "سعد حریری" مطابق آنچه که گروه چهارده مارس برای آن ترسیم  کرده بود درایران عمل کرده است.

وی افزود: ما آماده همکاری با تهران در راستای همکاری میان دولت با دولت به منظور دست یابی به منافع اقتصادی و سیاسی هستیم.

فتفت تاکید کرد: ثبات ضرورت دائمی است و همه به این که لبنان نیاز به توافق و تفاهم دارد اتفاق نظر دارند و آماده همکاری با تلاشهای سوریه و عربستان هستند و ایران نیز از این رایزنی ها حمایت می کند.

شایان ذکر است که "سعد حریری" نخست وزیر لبنان درسفر به ایران با مقامات کشورمان دیدار کرد.

