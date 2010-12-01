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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

700 بیمار ایدزی در کرمان/

سن ابتلاء به ایدز 10 سال کاهش یافته است

سن ابتلاء به ایدز 10 سال کاهش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول گروه مبارزه با بیماری ایدز دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: سن ابتلاء به ایدز طی سالهای اخیر در جامعه 10 سال کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی شفیعی عصر چهارشنبه در مراسم روز جهانی ایدز در کرمان اظهارداشت: بیماری ایدز یکی از بیماری های خطرناک است که به عنوان بیماری نوظهور طی سالهای اخیر در جهان مطرح شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون سن 25 تا 35 سال سن میانگین ابتلاء به این بیماری است که در مقایسه با گذشته 10 سال کاهش یافته است.

شفیعی خاطرنشان کرد: اولین مورد این بیماری در سال 1981 در آفریقا گزارش شد و به نظر می رسد منشا حیوانی داشته است.

مسئول گروه مبارزه با بیماری ایدز دانشگاه علوم پزشکی کرمان اضافه کرد: طبق شواهد در ابتدا افراد محلی آفریقا به این بیماری دچار شدند و به دلیل دوران نهفته بیماری در مناطق مختلف گسترش یافت و در مدت کوتاهی دچار دگرگونی و جهش شد.

وی ادامه داد: طبق آمار 700 بیمار مبتلا به بیماری در استان کرمان وجود دارند.
 
شفیعی خواستار کاهش رفتارهایی شد که انسان را در معرض خطر ابتلا قرار می دهد و گفت: آگاه سازی جامعه در این خصوص بسیار مورد اهمیت است.
 
وی ادامه داد: این بیماری سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند و دارای علائم مختلفی است.
 
شفیعی گفت: دوران نهفته بیماری 5 تا 15 سال است اما امکان دارد در این مدت هیچ علائمی در فرد بیمار بروز نکند.
 
وی تصریح کرد: باید جامعه به خصوص جوانان با این بیماری آشنا شوند و راههای مقابله و جلوگیری از بیماری نیز به جامعه آموزش داده شود.
 
وی انتقال از سرنگ آلوده و ارتباط جنسی را شایع ترین عامل انتقال در ایران عنوان کرد و گفت: به سادگی می توان از این عوامل جلوگیری کرد.
 
شفیعی خاطرنشان کرد: هم اکنون با یک آزمایش ساده می توان از ابتلاء به این بیماری اطلاع پیدا کرد و تحت درمان قرار گرفت.
کد مطلب 1202400

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