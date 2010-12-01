سن ابتلاء به ایدز 10 سال کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی شفیعی عصر چهارشنبه در مراسم روز جهانی ایدز در کرمان اظهارداشت: بیماری ایدز یکی از بیماری های خطرناک است که به عنوان بیماری نوظهور طی سالهای اخیر در جهان مطرح شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون سن 25 تا 35 سال سن میانگین ابتلاء به این بیماری است که در مقایسه با گذشته 10 سال کاهش یافته است.

شفیعی خاطرنشان کرد: اولین مورد این بیماری در سال 1981 در آفریقا گزارش شد و به نظر می رسد منشا حیوانی داشته است.

مسئول گروه مبارزه با بیماری ایدز دانشگاه علوم پزشکی کرمان اضافه کرد: طبق شواهد در ابتدا افراد محلی آفریقا به این بیماری دچار شدند و به دلیل دوران نهفته بیماری در مناطق مختلف گسترش یافت و در مدت کوتاهی دچار دگرگونی و جهش شد.

وی ادامه داد: طبق آمار 700 بیمار مبتلا به بیماری در استان کرمان وجود دارند.

شفیعی خواستار کاهش رفتارهایی شد که انسان را در معرض خطر ابتلا قرار می دهد و گفت: آگاه سازی جامعه در این خصوص بسیار مورد اهمیت است.

وی ادامه داد: این بیماری سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند و دارای علائم مختلفی است.

شفیعی گفت: دوران نهفته بیماری 5 تا 15 سال است اما امکان دارد در این مدت هیچ علائمی در فرد بیمار بروز نکند.

وی تصریح کرد: باید جامعه به خصوص جوانان با این بیماری آشنا شوند و راههای مقابله و جلوگیری از بیماری نیز به جامعه آموزش داده شود.

وی انتقال از سرنگ آلوده و ارتباط جنسی را شایع ترین عامل انتقال در ایران عنوان کرد و گفت: به سادگی می توان از این عوامل جلوگیری کرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: هم اکنون با یک آزمایش ساده می توان از ابتلاء به این بیماری اطلاع پیدا کرد و تحت درمان قرار گرفت.