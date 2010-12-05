"علی الفت" طلبه جوانی که فیلمساز شد

علی الفت، فیلمساز جوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولین تجربه فیلمسازی‌اش گفت: فیلم داستانی "دلیل" کاری خانوادگی و اجتماعی است و از نظر من به معنای واقعی فیلم کوتاه است، به دلیل اینکه با در نظر گرفتن ابتدا، انتها و حد وسط در کمتر از 100 ثانیه خط داستانی درستی را روایت می‌کند.

وی در ادامه افزود: موضوع این فیلم بی‌مهری نسل جوان به پدر و مادر است. با وجود این بی‌مهری همچنان پدر و مادرها بچه‌ها را به یاد دارند. این فیلم داستان مادری را روایت می‌کند که نیمه شب با فرزندش تماس می‌گیرد و او را از خواب بیدار می‌کند و به او می‌گوید 25 سال پیش در همین ساعت تو من را از خواب بیدار کردی و حالا می‌خواهم تولدت را تبریک بگویم.

الفت درباره طرح موضوع این فیلم توضیح داد: به دنبال این بودم که برای شروع کارهای سینمایی فیلمی مینی‌مال را کارگردانی کنم. با نظر چند تن از دوستانم به این موضوع رسیدیم و فیلمنامه نهایی را نوشتیم. یکی از دلایل ساخت این فیلم علاقه من به این بود که چرا فرزندان به پدر و مادرنشان بی‌توجه هستند.

این فیلمساز جوان در پاسخ به این سئوال که چرا به سینمای مستند و کوتاه روی آورده است، گفت: خانواده ما، خانواده‌ای فرهنگی هستند و تمایلی زیادی به کارهای هنری دارند. من در کلاس‌های فیلمسازی حوزه هنری شرکت کردم و اولین فیلمم را به جشنواره فیلم کوتاه تهران ارسال کردم. در حال حاضر هم مشغول ساخت یک مستند کوتاه 25 دقیقه‌ای درباره بیماران اعصاب و روان هستم.

وی درباره جشنواره فیلم کوتاه خاطرنشان ساخت: استقبال از جشنواره فیلم کوتاه بسیار خوب بود، ولی به نظرم جشنواره بیست و هفتم یک اشکال عمده داشت و آن هم این است که فیلم‌های به نمایش درآمده در این جشنواره از کانال وزارت فرهنگ و ارشاد می‌گذرد و بسیاری از فیلم‌هایی که لیاقت نمایش و جایزه بردن در بخش رقابتی جشنواره را دارند از سایر فیلم‌ها جا می‌مانند. اگر این کانال در جشنواره‌هایی که جوان‌گرایی در آنها دیده می‌شود، کنار گذاشته شود، ما شاهد نمایش آثار بهتر در جشنواره‌ای به معنای واقعی در حد بین‌المللی خواهیم بود.

علی الفت متولد سال 1370 است. فیلم داستانی "دلیل" اولین تجربه این طلبه جوان است.