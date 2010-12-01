معلولان در توچال کوهپیمایی می کنند

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کوهپیمایی در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه از ایستگاه 1 کوه توچال آغاز می شود و در صورت مساعد بودن هوا معلولان تا ایستگاه هفتم کوهپیمایی می کنند.

وی با اشاره به اینکه این کوهپیمایی با حضور یک هزار نفر از جامعه معلولان کشور و با حمایت شهرداری تهران انجام می شود افزود: احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی وعده داده اند که در این کوهپیمایی معلولان را همراهی کنند.

محمد نژاد افزود: اجرای این برنامه به منظور نشان دادن توانمندیها و نشاط معلولان کشور به جامعه است.