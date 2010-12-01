طرح کاداستر اراضی منابع طبیعی در فارس اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامرضا غلامی در جلسه کارگروه تخصصی اجرای طرح کاداستر منابع طبیعی افزود: حفاظت از منابع طبیعی موضوع قانون ملی شدن جنگلها، مراتع و تثبیت مالکیت دولت، همچنین استعدادیابی و بهره برداری بهینه و مدیریت منابع مذکور که سطحی بالغ بر 83 درصد مساحت کشور را در بر گرفته از جمله مهمترین وظایف حاکمیتی سازمان متبوع است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت وظایف مرتبط با حفاظت از عرصه های منابع ملی، ممیزی و تثبیت اراضی ملی و دولتی، مباحث مربوط به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی، رسیدگی به پرونده های تخلف و تصرف، بهره برداری از معادن و ... که بخشی از امور حاکمیتی منابع طبیعی است همچنین لزوم پاسخ به استعلامات واصله اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع مختلف، ضرورت اجرای طرح کاداستر منابع طبیعی را دو چندان کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس عنوان کرد: در راستای تبدیل و به هنگام سازی اطلاعات فنی، حقوقی و تثبیت مالکیت اراضی ملی که طی سالیان گذشته در این اداره کل تهیه شده همچنین برای دستیابی به طرح کاداستر منابع طبیعی، عملیات تولید نقشه های رقومی در قالب پروژه های رقومی سازی نقشه های سنواتی، تولید نقشه های آنالوگ خطی، تهیه فتوموزائیک تصاویر، اجرای پروژه پایلوت و اصلاح هندسی نقشه های سنواتی و هماهنگی با اداره کل ثبت اسناد و املاک در طول برنامه پنچم توسعه طرح مذکور به مرحله اجرا کامل در خواهد آمد.

غلامی ادامه داد: با در اختیار داشتن اطلاعات مذکور از این پس کارشناسان این اداره کل و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری قادر خواهند بود در ظرف مدت چند دقیقه پاسخ استعلامات مورد نیاز در مورد اراضی مورد دعوی مردم و دولت را داده که این همان هدف دولت الکترونیک است.

وی افزود: با رقومی شدن اطلاعات توصیفی و مکانی امکان خدشه دار شدن و حذف اطلاعات مربوطه از بین می رود.