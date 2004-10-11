اروپا در برقراري دموكراسي در افغانستان نقش مهمي ايفا كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جك استراو امروز دوشنبه در بدو ورود به لوكزامبورگ براي شركت در نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا گفت: براساس اطلاعات اوليه راي گيري در افغانستان به شيوه صحيحي اجرا شده است.



وزير امور خارجه انگليس با ابراز خرسندي از شيوه اجرايي انتخابات رياست جمهوري افغانستان اظهار داشت: اين رويداد موفقيت بزرگي براي جامعه بين المللي به شمار مي رود.



انتخابات رياست جمهوري افغانستان روز شنبه گذشته برگزار شد كه با اعتراض 14 كانديداي اين انتخابات به شيوه برگزاري انتخابات مواجه شد.



14 كانديداي رقيب حامد كرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان با اشاره به تقلب هاي گسترده، خواستار برگزاري مجدد انتخابات شدند كه با مخالفت كميته برگزاري اين انتخابات روبرو شد.



استراو ادامه داد: منتظر تصميم نهائي ناظران سازمان ملل متحد هستيم اما عبور افغانستان از حاكميت طالبان به سوي دموكراسي، پيروزي بزرگي براي جامعه بين الملل است كه اروپا در آن نقش مهمي را ايفا كرد.

يادآور مي شود كميته برگزاري انتخابات در كابل امروز دوشنبه اعلام كرد از سازمان ملل متحد خواهد خواست تا با تشكيل "كميته

بي طرفانه كارشناسان انتخاباتي بين المللي" درباره تقلبهاي احتمالي در انتخابات رياست جمهوري افغانستان تحقيقي را اجرا نمايد.



كميته برگزاري اجراي انتخابات رياست جمهوري افغانستان از نمايندگان دولتي افغان و سازمان ملل متحده تشكيل شده است.

