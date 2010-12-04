تعمیرات واحد یک بخار نیروگاه گیلان انجام می شود

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با توجه به اهمیت انجام تعمیرات دوره ای و اساسی واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان و همچنین زمان طولانی عملکرد این واحدها مقرر شد در محدوده زمانی پاییز و زمستان سال جاری تعمیرات اساسی واحد یک بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان انجام گیرد.

وی عنوان کرد: مدت انجام عملیات مطابق برنامه ریزی انجام شده حدود 103 روز پیش بینی شده و از ششم آبان ماه سال جاری آغاز شده است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: این تعمیرات شامل بویلر و اجزای آنان، توربین بخار و کندانسور اصلی در بخشهای مکانیک، الکتریک، شیمی و ابزار دقیق است.

وی خاطر نشان کرد: تعمیرات اساسی این نوع از واحدهای بخار برای اولین بار در کشور بدون حضور کارشناسان خارجی و به دست متخصصان داخلی در نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان انجام می شود.

آزادگان ادامه داد: محدوده این تعمیرات اساسی در بخشهای الکتریک، ابزار دقیق، مکانیک و شیمی است که واحدهای مدیریتی مهندسی و اجرایی اورهال آن شامل کار کارفرما، "شرکت برق منطقه ای گیلان "، مجری " شرکت مدیریت تولید برق گیلان"، مشاور مهندسی و نظارت کارگاهی " مهندسی والاانرژی"، پیمانکار اصلی تعمیرات اساسی در توربین بخار و ژنراتور" شرکت مه نیرو "، پیمانکار کندانسور" شرکت راد نیرو " و بخشهای الکتریک ابزار دقیق شیمی و سایر فعالیتهای پشتیبانی از سوی گروه تعمیراتی نیروگاه انجام خواهد شد.

وی در ادامه به تعمیرات پیشگیرانه هزار و 785 کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع اشاره کرد و افزود: تعمیرات خط معاونت بهره برداری برنامه تعمیرات روتین (پیشگیرانه ) و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع درمجموع به طول هزار و785 کیلومتر مدار انجام گرفت.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان همچنین یادآورشد: کار مربوط به احیا و توسعه جاده دسترسی به خط 63 کیلوولت لوشان - دیلمان در منطقه بربن و چهار محل عمارلو از توابع شهرستان رودبار که بخشهای از آن در طول سالهای گذشته بر اثر سیلاب و شرایط محیطی مسدود شده و امکان دستیابی به این خط را در هنگام بروز حوادث با مشکل روبه رو می کرد، با انتخاب پیمانکار مجری و دریافت مجوزهای لازم از اداره منابع طبیعی و سازمان میراث فرهنگی به وسیله مکاتبات در حال انجام است.