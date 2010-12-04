140 تشکل مردم نهاد مبارزه با اعتیاد در خوزستان غیرفعال است

عبدالحسین سواری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: در سطح استان 200 سازمان مردم نهاد در زمینه مبارزه با اعتیاد وجود دارد که تنها 60 ‌سازمان آن فعال است.

وی ادامه داد: در حال حاضر چند دستگاه در صدور مجوز به این سازمانها دخیل هستند و این امر موجب نابسامانی در امر صدور مجوز و ساماندهی این سازمانها می ‌‌شود.



جانشین دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خوزستان تصریح کرد: تشکلهای مردم نهاد در سه مرحله استقلال در تاسیس، استقلال در مدیریت و استقلال در بودجه تعریف شده‌ اند و لازمه آنها مشارکت و حضور جدی مردم در زمینه پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیبب درمان معتادان است.



سواری تصریح کرد: فضای دانشگاه‌ ها و مدارس و نیز خانواده ‌ها از جمله فضاهایی هستند که در امر پیشگیری می ‌توانند بسیار تاثیر‌گذار باشند.



وی تاکید کرد: با دانشگاه و مراکز علمی تفاهمنامه ‌ای امضا شده که یک مرکز تحقیقاتی در زمینه مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود تا اعتیاد و موادمخدر به صورت علمی و تحقیقاتی دنبال شود.



جانشین دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خوزستان با اشاره به مشکلات سازمانهای مردم نهاد فعال در بخش مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، تصریح کرد: سازمانها فاقد کانون متمرکز هستند و باید از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری مبلغی را برای ایجاد کانون اختصاص داد همچنین کمیته ‌ای برای ساماندهی و نظارت بر عملکرد این شورا تشکیل شده است.