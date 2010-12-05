دستیابی به توسعه پویا مستلزم طراحی ساختار نظام مند است

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در چنین نظامی سیر فزآینده ذخایر دانش قابل اندازه گیری بوده و عنصر مغز افزار به عنوان مولفه اساسی در فرآیند توسعه در نظر گرفته می شود.

وی عنوان کرد: شرکتهای کوچک و متوسط بدلیل ساختار خاص و نیز قابلیت انعطاف فراوان قادرند در فرآیند تبدیل ایده مبتنی بر دانش به محصول نقش کلیدی ایفاء کنند.

رئیس پارک علوم فناوری گیلان گفت: تأسیس رشد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط منوط به فراهم بودن زیر ساختها و محیط مناسب با حمایتهای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است در این زمینه لازمست تا روابط و قوانین ویژه بین بخش خصوصی و دولتی بطور دقیق تعریف و مشخص شود، آنچنان که تحت تأثیر تصمیم گیری های مقطعی مختلف قرار نگیرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به وظایف و کارکرد، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و نیز مناطق آزاد تجاری را می توان به عنوان زیر ساختهای کلیدی در توسعه اقتصادی دانش بنیان در نظر گرفت.

متقی طلب گفت: برقراری ارتباط تعریف شده و معین بین این مراکز می تواند مناطق آزاد را از دروازه ورود کالا و فناوری به درگاه تعاملات دو طرفه محصولات بر مبنای فناوری و نوآوری تبدیل کند.

وی یادآورشد: رونق فعالیتهای با محوریت مغز افزار منجر به تقویت محیطی خواهد شد که طی آن نوآوری و کارآفرینی، نهادینه شده و در نتیجه آن از روند مهاجرت نوآوران و کارآفرینان به خارج از کشور کاسته و آنرا معکوس خواهد کرد.