به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از اواخر آذرماه آغاز می شود و با تصمیم کمیته لیگ فدراسیون کشتی تیمهای که از فصل‌های گذشته به کشتی گیران، مربیان و دیگر عوامل خود بدهکارند حق حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر کشتی را ندارند و تنها در صورتی می توانند مجوز حضور در این رقابتها را بدست بیاورند که بدهی ها خود را تسویه کنند.

با توجه به اینکه رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد وفرنگی قرار است با حضور 8 تیم برگزار شود و تعداد تیمهای متقاضی بیش از 8 تیم است به این ترتیب تیمهای بدهکار شانسی برای حضور در این رقابتها ندارند.

این روش می تواند روش مناسبی برای حل اختلافات مالی کشتی گیران بدهکارو باشگاهها باشد تا امیدواری اندکی به حل مشکلات آنها وجود داشته باشد. در حال حاضر کشتی گیران زیادی از برخی تیم های حاضر در فصل های گذشته لیگ کشتی طلبکارند و هیچ مرجعی برای رفع مشکل آنها وجود ندارد.