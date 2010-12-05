۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۸:۲۸

علی آبادی در گفتگو با مهر:

علی‌اکبری نباید به وزن 120 کیلوگرم می‌رفت

دارنده مدال نقره المپیک ‪ ۱۹۷۲‬مونیخ گفت: امیر علی اکبری دارنده مدال طلای رقابتهای جهانی مسکو نباید در بازیهای آسیایی در وزن 120 کیلوگرم کشتی می‌گرفت.

رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ناکامی سوریان در بازیهای آسیایی، امری طبیعی در ورزش حرفه‌ای است، چرا که بسیاری از قهرمانان المپیک و جهان نظیر کارولین روس نیز در طول دوران طلایی خود دچار این حوادث شده اند.

وی افزود: سوریان پس از رقابتهای جهانی ‪ ۲۰۱۰‬مسکو تا زمان حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو، فرصت تمرین و ریکاوری مناسبی نداشت و نتوانست عملکرد مطلوبی در این مسابقات داشته باشد.‬‬

علی آبادی تصریح کرد: البته اینگونه ناکامی ها برای کشتی‌گیری که ‪ ۵‬ دوره قهرمانی رقابتهای جهانی را در کارنامه دارد، مساله خاصی نیست و من مطئمنم که او دوباره بازگشت طلایی و موفقی به عرصه های جهانی خواهد داشت. ‬‬
 
علی آبادی اظهار داشت: کادر فنی و حتی برادر سوریان نقش بسزایی در بازگشت مجدد او دارند و به نظر من سوریان باید از هم اکنون به فکر  درخشش در رقابتهای المپیک لندن باشند.
 
پیشکسوت کشتی فرنگی کشورمان در ادامه به ملی پوش وزن ‪ ۱۲۰‬کیلوگرم نیز اشاره کرد و گفت: به نظر من امیر علی اکبری دارنده مدال طلای وزن 96 کیلوگرم رقابتهای جهانی، نباید در ‪ ۱۲۰‬کیلوگرم به میدان می‌رفت و کادر فنی باید از محمد قربانی در این وزن در گوانگجو استفاده می‌کرد.‬‬‬‬
 
علی آبادی در پایان عملکرد فرنگی کاران طلایی اعزامی به گوانگجو را بی نظیر دانست و خاطرنشان کرد: کادر فنی و ملی پوشان تیم کشتی فرنگی ایران توانستند با کسب موفقیت‌های بزرگ و ارزنده‌ای در بازیهای آسیایی، به یک رکورد جاودانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دست یابند و نام خود را به یادگار در تاریخ این رشته ثبت کنند.
 
تیم ملی کشتی فرنگی در بازیهای آسیایی گوانگجو صاحب 4 مدال طلا و یک مدال برنز شد و به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.
