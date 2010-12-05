رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ناکامی سوریان در بازیهای آسیایی، امری طبیعی در ورزش حرفهای است، چرا که بسیاری از قهرمانان المپیک و جهان نظیر کارولین روس نیز در طول دوران طلایی خود دچار این حوادث شده اند.
وی افزود: سوریان پس از رقابتهای جهانی ۲۰۱۰مسکو تا زمان حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو، فرصت تمرین و ریکاوری مناسبی نداشت و نتوانست عملکرد مطلوبی در این مسابقات داشته باشد.
علی آبادی تصریح کرد: البته اینگونه ناکامی ها برای کشتیگیری که ۵ دوره قهرمانی رقابتهای جهانی را در کارنامه دارد، مساله خاصی نیست و من مطئمنم که او دوباره بازگشت طلایی و موفقی به عرصه های جهانی خواهد داشت.
علی آبادی اظهار داشت: کادر فنی و حتی برادر سوریان نقش بسزایی در بازگشت مجدد او دارند و به نظر من سوریان باید از هم اکنون به فکر درخشش در رقابتهای المپیک لندن باشند.
پیشکسوت کشتی فرنگی کشورمان در ادامه به ملی پوش وزن ۱۲۰کیلوگرم نیز اشاره کرد و گفت: به نظر من امیر علی اکبری دارنده مدال طلای وزن 96 کیلوگرم رقابتهای جهانی، نباید در ۱۲۰کیلوگرم به میدان میرفت و کادر فنی باید از محمد قربانی در این وزن در گوانگجو استفاده میکرد.
علی آبادی در پایان عملکرد فرنگی کاران طلایی اعزامی به گوانگجو را بی نظیر دانست و خاطرنشان کرد: کادر فنی و ملی پوشان تیم کشتی فرنگی ایران توانستند با کسب موفقیتهای بزرگ و ارزندهای در بازیهای آسیایی، به یک رکورد جاودانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دست یابند و نام خود را به یادگار در تاریخ این رشته ثبت کنند.
تیم ملی کشتی فرنگی در بازیهای آسیایی گوانگجو صاحب 4 مدال طلا و یک مدال برنز شد و به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.
