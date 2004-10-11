اتحاديه اروپايي ممنوعيت صدور اسلحه به ليبي را لغو كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزيران خارجه25 كشوراروپا كه امروزدر لوگزامبورك گرد هم آمده بودند توافق كردند ممنوعيت صدوراسلحه به ليبي را لغو كنند. كشورهاي ياد شده طي بيانيه مشتركي اقدام دولت قذافي در دست كشيدن از توليد سلاحهاي كشتار جمعي را مورد تقدير قرار داد .

گفتني است اتحاديه اروپايي سال 1986 صدوراسلحه به ليبي را ممنوع اعلام كرده بود .

وزيران خارجه اتحاديه اروپايي همچنين بارديگرنگراني خود را از سرنوشت 5 پرستار زن و يك دكتر فلسطيني محكوم شده به اعدام در ليبي به اتهام شيوع ويروس ايدز در بيمارستان اطفال دربنغازي براساس حكم يك دادگاه محلي ابراز داشتند.

لازم به ذكر است ايتالياخواستاربرداشتن ممنوعيت صدور اسلحه به ليبي شده تا بتواند تجهيزات شامل قايقهاي سريع السير و ديگر وسائل نظامي را دراختيار طرابلس قرار دهد تا از اين طريق دولت ليبي بتواند به شكل بهتري برسواحل دريايي نظارت داشته باشد و جلوي سيل مهاجرت غير قانوني به ايتاليا را بگيرد.