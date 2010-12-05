محمدرضا ملامحمد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ستاد مسابقات جام ملتهای آسیا از حدود 3 ماه قبل زیر نظر مستقیم رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال تشکیل و درقالب کمیته های مختلف اجرایی به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های مرتبط فدراسیون با جام ملتهای آسیا می پردازد.

وی اضافه کرد: این ستاد در قالب 8 کمیته اجرایی برنامه های خود را سازماندهی می کند که فعالیت های فرهنگی بخش ویژه ای از برنامه های این ستاد را تشکیل می دهد که هدف این کمیته علاوه بر تقویت و افزایش توان روحی بازیکنان تیم ملی، معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی در حاشیه مسابقات جام ملتهای آسیاست.

رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال ضمن برشمردن برنامه های فرهنگی ویژه جام ملتهای آسیا اظهار داشت: انتشار کتاب جام ملتهای آسیا و معرفی تیم ملی فوتبال ایران، ساخت و تدوین فیلم مستند مسابقات جام پانزدهم، تهیه بسته ها و اقلام فرهنگی برای توزیع در میان تماشاگران، اعزام و سازماندهی 15 لیدر و مشوق تیم ملی به قطر، چاپ تمبر یادبود جام ملتها، بافت قالی مسابقات با طرح ویژه و نقش پرچم کشورهای شرکت کننده، تهیه بسته های فرهنگی برای مقامات و مسئولان ورزشی کشورها، برگزاری شب های فرهنگی در قطر با حضور هنرمندان ایرانی، بدرقه و استقبال از تیم ملی ایران در تهران و دوحه ، برگزاری برنامه های فرهنگی برای بازیکنان تیم ملی در قطر و ... از جمله برنامه های این کمیته برای مسابقات جام ملتهای آسیا خواهد بود.

ملامحمد در خصوص هزینه اجرای برنامه های فرهنگی مسابقات جام ملتهای آسیا یادآورشد: این برنامه ها با حمایت فدراسیون فوتبال و از طریق جذب اسپانسر و حامیان فرهنگی سازماندهی و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی تاکید کرد: کمیته فرهنگی در نظر دارد به منظور تکریم و قدردانی از پیشکسوتان فوتبال کشور جمعی از ملی پوشان اسبق فوتبال را درقالب کاروانی جداگانه به قطر اعزام کند تا ضمن حمایت معنوی و روحی ازتیم ملی به نوعی قدردانی و سپاسگذار زحمات این عزیزان باشیم .

رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال درخصوص فعالیت های فرهنگی این ستاد در جهت حمایت از تیم ملی در جام ملتهای آسیا اظهار داشت: با توجه به تعدادی بسیار زیاد ایرانیان مقیم قطر درنظر داریم از طریق هماهنگی با سفارت ایران به طور گسترده به سازماندهی ایرانیان و هواداران تیم ملی بپردازیم و از این طریق شرایط مناسبی را برای حمایت و پشتیبانی از تیم ملی ایجاد کنیم تا با حمایت "یار دروازدهم" به استقبال تیم های رقیب برویم.

ملامحمد در پایان تاکید کرد: فدراسیون فوتبال تمامی شرایط و پیش بینی های لازم برای حضور شایسته تیم ملی در جام ملتهای آسیا را انجام داده و امیدوارم تیم ملی با نمایشی مقتدرانه در قطر تمامی ناکامی های اخیر فوتبال کشور را از ذهن دوستداران تیم ملی پاک کند.