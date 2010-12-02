99 میلیارد ریال به کمیته امداد مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم باغبانـی گفت: کمیته امداد مازندران در سفر های اول و دوم ریاست جمهوری به استان، مبلغ 99 میلیارد ریال از اعتبارات مصوبات سفر را در بخشهای تامین جهیزیه ازدواج، تامین مسکن، تهیه لوازم منزل و لوله کشی گاز منزل مددجویان و تکمیل مجتمع فرهنگی و تربیتی شهید رجائی فریدونکنار و تکمیل و احداث ساختمان اداری کمیته امـداد شهرستانهای عباس آباد و قائمشهر را جذب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: مرکز استان ساختمان اداره کل این نهاد با حضور نماینده ریاست جمهوری و نماینده کمیته امداد مرکز برای پاسخگویی به مراجعات حضوری مردم در مرکز استان طراحی شده است.

وی افزود: در شهرستانها دفاتر کمیته امداد و فرمانداریها پاسخگوی مراجعات و تقاضاهای کتبی مردم هستند.

مدیر کل امداد استان خاطر نشان کرد: در این دوره از سفر ریاست محترم جمهوری پاسخگویی به تقاضاها و مراجعات مردمی تخصصی شده و امداد فقط پاسخگوی تقاضاهای مددجویان و خانواده های تحت حمایت است.