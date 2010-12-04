دکتر مجتبی خیام نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بانک اطلاعاتی مولکولی پسته مشتمل بر کلیدهای شناسایی مولکولی اختصاصی ارقام زراعی می شود که در این پروژه این بانک شامل کلیدهای شناسایی ارقام مختلف پسته ایران می شود.

وی یکی از معضلات نهالستان‌ های پسته را نامشخص بودن سلامت و اصالت نهال‌ های ارقام مورد کشت دانست و اظهارداشت: در بسیاری از مواقع، باغداراران چندین سال وقت و سرمایه خود را برای کشت یک رقم خاص صرف می‌ کند در حالیکه گیاه کشت شده، رقم با کیفیتی نیست از این رو باغداران خسارات جبران ناپذیری را متحمل می ‌شود.



رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، یاداور شد: در این راستا پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اقدام به انگشت نگاری DNA پسته کرد انگشت نگاری DNA ما را در ارائه کلیدهای شناسایی مولکولی اختصاصی به منظور تعیین اصالت ارقام مهم و مناسب محصول پسته یاری می کند که این امر زمینه تولید محصول پسته با کیفیت مطلوب را در کشور فراهم می کند.



خیام نکویی از انگشت نگاری سایر محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور نیز خبر داد و خاطر نشان کرد: در این ارتباط بانک اطلاعات مولکولی ارقام مهم باغی چون گردو، بادام، انگور، انار، زیتون، خرما، سیب و گلابی ایران نیز دستور کار قرار دارد.

آخرین وضعیت نقشه راه مینی تیوبر



رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، همچنین با اشاره به آخرین وضعیت نقشه راه مینی تیوبر (ریز غده های سیب زمینی) گفت: از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسئولیت کانون مینی تیوبر به پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی واگذار شد که برای توسعه این حوزه با همکاری 3 شرکت خصوصی فعال در تولید بذر سیب زمینی (مینی تیوبر) تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کردیم.

وی ادامه داد: در کنار این فعالیتها، اقدام به تدوین نقشه راه (Road map) برای مینی تیوبرها شد که در آن بر تولید، صادرات و تولید سایر طبقات بذر سیب زمینی تاکید شده است.



خیام نکویی با اشاره به آخرین وضعیت نقشه راه مینی تیوبر، افزود: نقشه راه مینی تیوبر با بخش "خودکفایی" تدوین شده است و در حال حاضر برنامه هایی را در دستور کار داریم که با استفاده از این نقشه و متناسب با سند چشم انداز 20 ساله کشور، زمینه ای را در کشور فراهم کنیم تا نام ایران در آینده در کنار صادرکنندگان مینی تیوبر در دنیا قرار گیرد.