بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت برگزاری نشست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: تجربه مدیریتی 30 ساله نظام نشان می دهد که ما نیاز به یک الگوی پیشرفت مبتنی بر آموزه های دینی و فرهنگ ایرانی کشور داریم.

وی با بیان اینکه هر اقدام و رفتاری ریشه در ارزش و باورها دارد، اظهار داشت: ما در سطح باورها و نوع نگاهمان به انسان و معرفت شناسی تفاوت هایی بسیار با فرهنگ غربی داریم و وقتی در سطح ارزشها با آنها تفاوت داریم در سطح عمل نیز نمی توانیم عینا همان الگوی غربی را در پیش بگیریم و نمی توانیم نگاه اومانیستی در توسعه غربی را در زمینه پیشرفت کشور داشته باشیم.

معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: چون آموزه های اساسی ما متفاوت است لذا باید الگوهایی را تعریف کنیم و مدلی را برای پیشرفت در نظر بگیریم که ریشه آن در هستی شناسی ما باشد.

ردیف اظهارات مهم بابک نگاهداری درباره نشست اندیشه های راهبردی 1 تجربه مدیریتی 30 ساله نظام نشان می دهد که ما نیاز به یک الگوی پیشرفت مبتنی بر آموزه های دینی و فرهنگ ایرانی کشور داریم 2 باید الگوهایی را تعریف کنیم و مدلی را برای پیشرفت در نظر بگیریم که ریشه آن در هستی شناسی ما باشد 3 دانشممندان کشور کمک کنند تا در بازه زمانی مشخص بتوانیم نظریه هایی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی را برای پیشرفت طراحی کنیم 4 نوع نگاه اندیشمندان اسلامی در مقوله توسعه اثبات می کند که باید توسعه ای داشته باشیم که محوریت آن آخرت و معاد باشد 5 تشکیل مرکزی برای تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در دست طراحی است که این مرکز حرکت گروهی و فردی را در این مسیر ساماندهی می کند تا در نهایت به الگویی دست یابیم که به عنوان بالادستی ترین اسناد کشور مطرح باشد

وی با اشاره به برخی ویژگیها در فرهنگ و الگوی پیشرفت غربی گفت: مدل توسعه غربی مستکبرانه و برتری جو است که اسلام به ما اجازه نمی دهد در این زمینه وارد شویم همچنین تفکر غربی انسان مدار و حریص است و برای کسب مادیات بیشتر تلاش می کند در حالیکه اسلام با اینها مخالف است.

وی افزود: همچنین مدل توسعه غربی مصرف گرا و بخیل است و در راه رسیدن به پیشرفت تمام تلاش خود را می کند که دیگران برای رسیدن به توسعه موفق نشوند.

نگاهداری گفت: لذا ما تفاوت های اساسی با این نگرشها داریم و باید دانشممندان کشور کمک کنند تا در بازه زمانی مشخص بتوانیم نظریه هایی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی را برای پیشرفت طراحی کنیم.

وی اظهار داشت: نوع نگاه اندیشمندان اسلامی در مقوله توسعه اثبات می کند که باید توسعه ای داشته باشیم که محوریت آن آخرت و معاد باشد.

معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حضرت آقا تصریح کردند که این تکلیف است که نسبت به تدوین الگو اقدام شود.

وی به مهر گفت: لذا تشکیل مرکزی برای تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در دست طراحی است که این مرکز حرکت گروهی و فردی را در این مسیر ساماندهی می کند تا در نهایت به الگویی دست یابیم که به عنوان بالادستی ترین اسناد کشور مطرح باشد.