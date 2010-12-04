جزئیات و اهداف بالاترین سند نظام/ الگویی مشرف بر سند چشم انداز

دکتر صادق واعظ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست اندیشه های راهبردی افزود: ضرورت برگزاری چنین نشستهایی را رهبری فرزانه در یک رهنمود ابتکاری بیان فرمودند و هدف از آن این است که گفتمان سازیهای اساسی در کشور و تصمیم سازی های مهم در جمهوری اسلامی بیش از گذشته از سوی دانشمندان و نخبگان صورت گیرد.

وی اظهار داشت: این نشست ها به دنبال این هستند که استادان و پژوهشگران برجسته کشور به مسائل اساسی و سرنوشت ساز نظام جمهوری اسلامی بپرازند و از این طریق مسیر حرکت پیشرفت کشور را مشخص کنند.

دبیر نشست اندیشه های راهبردی به یکی دیگر از اهداف برگزاری نشست های راهبردی اشاره کرد و گفت: هدف دیگر این است که حلقه های علمی در دانشگاهها، حوزه های علمیه و مراکز علمی سهم اساسی در نقد و ارزیابی برنامه های بلند مدت کشور پیدا کنند تا اینکه این برنامه ها از حرکت زیگزاگ گونه و جدا از هم و عدم اجرا به علت مشکلات ساختاری خارج شوند.

وی اظهار داشت: اولین نشست با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با هدف تقویت نظریه پردازی و تصمیم سازی نسبت به مهمترین سند راهبردی کشور بعد از قانون اساسی برگزار شد. سندی که حتی چشم انداز کشور و چشم اندازهای آتی باید با توجه به آن تدوین شود و برای این کار باید نظریه جدید پیشرفت که رقیب نظریه های توسعه در دنیا هست به همت و ابتکار دانشمندان، متخصصان و صاحب نظران تولید شود.

ردیف دیدگاههای صادق واعظ زاده دبیر نشست درباره نشست اندیشه های راهبردی 1 هدف از برگزاری نشست اندیشه های راهبردی این است که گفتمان سازیهای اساسی و تصمیم سازیهای مهم بیش از پیش از سوی دانشمندان و نخبگان صورت گیرد 2 نشستهای اندیشه های راهبردی به دنبال این هستند که استادان و پژوهشگران برجسته به مسائل سرنوشت ساز نظام بپرازند و از این طریق مسیر حرکت پیشرفت کشور را مشخص کنند 3 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از حرکت زیگزاگ گونه و جدا از هم و عدم اجرا به علت مشکلات ساختاری جلوگیری می کند 4 نشست اندیشه های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تقویت نظریه پردازی و تصمیم سازی درباره مهمترین سند راهبردی کشور بعد از قانون اساسی برگزار شد؛ سندی که حتی چشم انداز کشور و چشم اندازهای آتی باید با توجه به آن تدوین شوند 5 نظریه جدید پیشرفت که رقیب نظریه های توسعه در دنیا هست به همت و ابتکار دانشمندان، متخصصان و صاحب نظران تولید می شود 6 جایگاه این سند بالاترین جایگاه از نظر شمول و اشراف بر بقیه اسناد است. اکنون سند چشم انداز برترین سند موجود کشور است اما این الگو مشرف بر چشم انداز هم خواهد بود و باید هر سند دیگری ذیل این سند تدوین شود 7 پس از 30 سال کسب تجربه و اتخاذ روشهای پیشرفت در نظام جمهوری اسلامی اکنون باید از پراکنده کاری و حرکات چرخشی و تصمیم گیریهای سلیقه ای در برنامه های مقطعی پرهیز کنیم 8 این سند بالادستی به دنبال این است که حرکت کشور را یک حرکت بلند مدت در جهت رفاه مردم و براساس موازین علمی و اصول اسلامی در نظر بگیرد

واعظ زاده افزود: بنابراین همه اساتید در رشته های مختلف به ویژه رشته های علوم انسانی باید در این حرکت مشارکت جدی داشته باشند و با تشکیل حلقه های فکری به این بحث دامن بزنند و این کاری است فراتر از وظیفه دستگاههای رسمی. کاری است که باید اندیشمندان کشور زمام آن را به دست بگیرند و با تفکر علمی و براساس مبانی دینی این کار را به انجام برسانند.

وی گفت: متأسفانه تاکنون حضور دانشگاهیان و حوزویان در این گونه مباحث اساسی به قدر کفایت نبوده و موانع اجتماعی برای این حضور وجود داشته است و همچنین انگیزه کافی برای این نقش آفرینی ضعیف بوده است.

دبیر نشست اندیشه های راهبردی گفت: از این رو با این ابتکار امیدواریم موانع از پیش پا برداشته شود و انگیزه این نیروها برای ابراز نظر آزاد، نقد و ارزیابی برنامه های اساسی کشور رونق بگیرد.

وی درباره جایگاهی که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد داشت اظهار داشت: جایگاه این سند بالاترین جایگاه از نظر شمول و اشراف بر بقیه اسناد است اکنون سند چشم انداز برترین سند موجود کشور است اما این الگو مشرف بر چشم انداز هم خواهد بود و باید هر سند دیگری ذیل این سند تدوین شود.

واعظ زاده درباره ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: پس از 30 سال کسب تجربه و اتخاذ روشهای پیشرفت در نظام جمهوری اسلامی اکنون باید از پراکنده کاری و حرکات چرخشی و تصمیم گیریهای سلیقه ای در برنامه های مقطعی پرهیز کنیم.

وی افزود: از این رو این سند بالادستی به دنبال این است که حرکت کشور را یک حرکت بلند مدت در جهت رفاه مردم و براساس موازین علمی و اصول اسلامی در نظر بگیرد.