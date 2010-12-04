  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۸:۲۱

واعظ زاده واندیشه‌های راهبردی:

جزئیات و اهداف بالاترین سند نظام/ الگویی مشرف بر سند چشم انداز

جزئیات و اهداف بالاترین سند نظام/ الگویی مشرف بر سند چشم انداز

صادق واعظ زاده دبیر نشست «اندیشه‌های راهبردی» با موضوع «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» گفت: جایگاه این سند بالاترین جایگاه از نظر شمول و اشراف بر بقیه اسناد است. اکنون سند چشم انداز برترین سند موجود کشور است اما این الگو مشرف بر چشم انداز هم خواهد بود.

دکتر صادق واعظ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست اندیشه های راهبردی افزود: ضرورت برگزاری چنین نشستهایی را رهبری فرزانه در یک رهنمود ابتکاری بیان فرمودند و هدف از آن این است که گفتمان سازیهای اساسی در کشور و تصمیم سازی های مهم در جمهوری اسلامی بیش از گذشته از سوی دانشمندان و نخبگان صورت گیرد.

وی اظهار داشت: این نشست ها به دنبال این هستند که استادان و پژوهشگران برجسته کشور به مسائل اساسی و سرنوشت ساز نظام جمهوری اسلامی بپرازند و از این طریق مسیر حرکت پیشرفت کشور را مشخص کنند.

دبیر نشست اندیشه های راهبردی به یکی دیگر از اهداف برگزاری نشست های راهبردی اشاره کرد و گفت: هدف دیگر این است که حلقه های علمی در دانشگاهها، حوزه های علمیه و مراکز علمی سهم اساسی در نقد و ارزیابی برنامه های بلند مدت کشور پیدا کنند تا اینکه این برنامه ها از حرکت زیگزاگ گونه و جدا از هم و عدم اجرا به علت مشکلات ساختاری خارج شوند.

وی اظهار داشت: اولین نشست با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با هدف تقویت نظریه پردازی و تصمیم سازی نسبت به مهمترین سند راهبردی کشور بعد از قانون اساسی برگزار شد. سندی که حتی چشم انداز کشور و چشم اندازهای آتی باید با توجه به آن تدوین شود و برای این کار باید نظریه جدید پیشرفت که رقیب نظریه های توسعه در دنیا هست به همت و ابتکار دانشمندان، متخصصان و صاحب نظران تولید شود.

ردیف دیدگاههای صادق واعظ زاده دبیر نشست درباره نشست اندیشه های راهبردی
1 هدف از برگزاری نشست اندیشه های راهبردی این است که گفتمان سازیهای اساسی و تصمیم سازیهای مهم بیش از پیش از سوی دانشمندان و نخبگان صورت گیرد
2 نشستهای اندیشه های راهبردی به دنبال این هستند که استادان و پژوهشگران برجسته به مسائل سرنوشت ساز نظام بپرازند و از این طریق مسیر حرکت پیشرفت کشور را مشخص کنند
3 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از حرکت زیگزاگ گونه و جدا از هم و عدم اجرا به علت مشکلات ساختاری جلوگیری می کند
4 نشست اندیشه های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تقویت نظریه پردازی و تصمیم سازی درباره مهمترین سند راهبردی کشور بعد از قانون اساسی برگزار شد؛ سندی که حتی چشم انداز کشور و چشم اندازهای آتی باید با توجه به آن تدوین شوند
5 نظریه جدید پیشرفت که رقیب نظریه های توسعه در دنیا هست به همت و ابتکار دانشمندان، متخصصان و صاحب نظران تولید می شود
6 جایگاه این سند بالاترین جایگاه از نظر شمول و اشراف بر بقیه اسناد است. اکنون سند چشم انداز برترین سند موجود کشور است اما این الگو مشرف بر چشم انداز هم خواهد بود و باید هر سند دیگری ذیل این سند تدوین شود
7 پس از 30 سال کسب تجربه و اتخاذ روشهای پیشرفت در نظام جمهوری اسلامی اکنون باید از پراکنده کاری و حرکات چرخشی و تصمیم گیریهای سلیقه ای در برنامه های مقطعی پرهیز کنیم
8 این سند بالادستی به دنبال این است که حرکت کشور را یک حرکت بلند مدت در جهت رفاه مردم و براساس موازین علمی و اصول اسلامی در نظر بگیرد

واعظ زاده افزود: بنابراین همه اساتید در رشته های مختلف به ویژه رشته های علوم انسانی باید در این حرکت مشارکت جدی داشته باشند و با تشکیل حلقه های فکری به این بحث دامن بزنند و این کاری است فراتر از وظیفه دستگاههای رسمی. کاری است که باید اندیشمندان کشور زمام آن را به دست بگیرند و با تفکر علمی و براساس مبانی دینی این کار را به انجام برسانند.

وی گفت: متأسفانه تاکنون حضور دانشگاهیان و حوزویان در این گونه مباحث اساسی به قدر کفایت نبوده و موانع اجتماعی برای این حضور وجود داشته است و همچنین انگیزه کافی برای این نقش آفرینی ضعیف بوده است.

دبیر نشست اندیشه های راهبردی گفت: از این رو با این ابتکار امیدواریم موانع از پیش پا برداشته شود و انگیزه این نیروها برای ابراز نظر آزاد، نقد و ارزیابی برنامه های اساسی کشور رونق بگیرد.

وی درباره جایگاهی که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد داشت اظهار داشت: جایگاه این سند بالاترین جایگاه از نظر شمول و اشراف بر بقیه اسناد است اکنون سند چشم انداز برترین سند موجود کشور است اما این الگو مشرف بر چشم انداز هم خواهد بود و باید هر سند دیگری ذیل این سند تدوین شود.

واعظ زاده درباره ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: پس از 30 سال کسب تجربه و اتخاذ روشهای پیشرفت در نظام جمهوری اسلامی اکنون باید از پراکنده کاری و حرکات چرخشی و تصمیم گیریهای سلیقه ای در برنامه های  مقطعی پرهیز کنیم.

وی افزود: از این رو این سند بالادستی به دنبال این است که حرکت کشور را یک حرکت بلند مدت در جهت رفاه مردم و براساس موازین علمی و اصول اسلامی در نظر بگیرد.

کد مطلب 1202712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها