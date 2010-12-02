دلیلی برای نگرانی از برنامه هسته ای ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "ولادیمیر پوتین" که با "لری کینگ" مجری شبکه سی ان ان گفتگو می کرد به پرسش های وی در باره امکان حضورش در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2012، مطالب منتشر شده در ویکی لیکس و برنامه هسته ای ایران پاسخ گفت.

وی در پاسخ به این پرسش که شما نیز با نگرانی های کشورهای دیگر مبنی بر اینکه ایران به سمت تبدیل شدن به قدرت هسته ای پیش می رود، موافقید؟ روسیه به این مسئله چگونه می نگرد؟ گفت: برنامه هسته ای ایران در حدود 20 سال است که اجرا می شود و اخیرا ایران به نوعی آمادگی خود را برای گفتگو با جامعه جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد. البته ما خبر داریم که نسبت به مراحل اولیه کار این برنامه مسائلی وجود دارد و از آژانس در خصوص دریافت پاسخ های قانع کننده حمایت می کنیم.

وی افزود: حتما مطلعید که ما نسبت به هر گونه بروز و اشاعه سلاح کشتار جمعی نگرانیم حتی اگر این امکان از نظر تئوری وجود داشته باشد.این مسئله به کلیه کشورها از جمله ایران مربوط می شود. در عین حال ما دلیلی برای سوء ظن به ایران در خصوص اینکه این کشور برای دسترسی به سلاح هسته ای تلاش می کند، نداریم. اما ما با کلیه همکاران از جمله با ایالات متحده در چارچوب سازمان ملل همکاری می کنیم و همانطور که می دانید، تاکنون توانسته ایم تصمیمات یکدستی اتخاذ کنیم. ما موضع روشنی داریم و ایران از آن اطلاع دارد. ما در آینده نیز با کلیه طرفین ذی ربط در این روند تا حل کامل آن همکاری خواهیم کرد. من امیدوارم که بتوانیم این مسئله را حل کنیم. و فکر می کنم که نه تنها همسایگان ایران و یا اسرائیل که از برنامه های هسته ای هراس دارد و حتی دیگر شرکت کنندگان این روند، بلکه خود ایران و ملت این کشور نیز (به حل این مسئله) ذینفع هستند.



نخست وزیر روسیه در ادامه افزود: در این مورد هم اگر این کشور حداکثر شفافیت لازم در خصوص برنامه های خود را بکار بندد و اجازه انجام وظیفه به سازمان ویژه جهانی در این زمینه یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی بدهد، چیزی که به منافع ایران لطمه وارد کند، نمی بینم. از نظر من این مسئله کاملا طبیعی است و در همان حال پیرو این عقیده هستم که ایران حق دارد که برنامه هسته ای خود را تحت نظارت سازمان های بین المللی اجرا کند.

پوتین در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه در سال 2012 و اینکه آیا در این انتخابات شرکت خواهد کرد یا خیر گفت: من با رئیس جمهوری مدودف همکاری نزدیکی دارم و مدت هاست که تصمیم گرفته ایم نسبت به انتخابات سال 2012 بر اساس منافع ملت روسیه اقدام کنیم.

وی در ادامه درباره احتمال شرکتش در این انتخابات گفت: باید منتظر ماند، تا انتخابات هنوز زمان زیادی باقی مانده است. این انتخابات باید ماه آوریل سال 2012 برگزار شوند. بار دیگر هم یادآوری می کنم که ما مشورت کرده و بر اساس اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تصمیم گیری خواهیم کرد.



نخست وزیر روسیه در پاسخ به پرسشی درباره ویکی لیکس نیز گفت: برخی از کارشناسان معتقدند که ویکی لیکس را عده ای مخصوصا بزرگ می کنند. اعتبار این سایت را بالا برده تا متعاقبا از آن در اهداف سیاسی خود استفاده کنند. این یکی از گزینه های احتمالی است که در میان ما نیز طرفدار دارد. به نظر من در صورتی که این احتمال صحیح نباشد، این مسئله حاکی از آن است که نهادهای دیپلماسی باید از مدارک و اسناد خود مراقبت بیشتری کنند. چنین نشت اطلاعاتی پیش از این نیز رخ داده بود. از نظر من این مورد هم "فاجعه" نیست.