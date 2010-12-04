محمد مهدی رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با حمایت بخش خصوصی و جلب نظر و اعتماد آنها از طریق ایجاد تعاونی‌ می‌توان زمینه‌های فرهنگی مشارکت را توسعه داد و از نقطه نظر و همکاری بخش خصوصی در برنامه ریزی و تصمیم گیری‌های کلان دولت در حوزه صنایع ‌دستی و هنرهای سنتی استفاده کرد.

رضاپور با بیان اهمیت شرکت تعاونی‌ها و اتحادیه‌های فعال صنایع دستی افزود: محور اصلی همایش ملی تعاونی‌های صنایع دستی بهره ‌گیری از توان و ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های فعال صنایع‌دستی است که تلاش می‌شود از توانمندی‌‌های این بخش برای تشکیل کمیته ملی ساماندهی شرکتهای تعاونی صنایع ‌دستی کشور استفاده شود.

وی همچنین در مورد برنامه این همایش اظهار داشت: این نشست در روز دوشنبه 15 آذرماه در شهر اصفهان برپا می شود و محور آن در راستای سلسله نشست‌های تخصصی پیرامون تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر واگذاری امور تصدی گری به بخش‌های غیر دولتی خواهد بود.

رضاپور یادآورشد: نمایندگان 150 تعاونی و اتحادیه صنایع ‌دستی از سراسر کشور در این همایش ملی حضور خواهند داشت.