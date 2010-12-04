آبفار استان قزوین در کشور برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، درهمایش مدیران ارشد وزارت نیرو در پژوهشگاه نیرو در تهران، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین رتبه نخست ارزیابی عملکرد را در بین شرکت های آب و فاضلاب روستایی کشور در سال 88 کسب کرد و لوح تقدیر توسط وزیر نیرو به مدیرعامل این شرکت اهدا شد.

محمد علیزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: رتبه مذکور برای نخستین بار کسب شده و پیش از این نیز چهار سال متوالی رتبه عالی ارزیابی عملکرد بر پایه ارزیابی های کارگروه تحول اداری، بهره وری و فناوری اطلاعات استانداری قزوین به این شرکت تعلق گرفته است.

علیزاده تصریح کرد: ارزیابی یادشده بر پایه پنج شاخص عمده شامل ذینفعان برونی شرکت، امور مالی و اقتصادی، توانمند سازی کارکنان، بهره برداری و توسعه صورت گرفته و این شاخص ها مواردی چون رضایت مشترکین، تامین حصول استاندارد، مسئولیت اجتماعی، مدیریت مالی، بنگاه داری اقتصادی، مدیریت تقاضا، توسعه منابع انسانی، توسعه مدیریت، توسعه دانش، مدیریت مصرف، ایمنی محیط کار، مدیریت پروژه و توسعه زیر ساخت ها را مورد توجه قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین برای استاندارد سازی عملکرد و افزایش بهره وری خود در زمینه های اعلام شده اقدام به مهندسی کلیه امور خود کرده و موفق به دریافت استاندارد سه گانه مدیریت یکپارچه (IMS) نیز شده است.

این مسئول همچنین کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد کشوری، لوح مدیریت یکپارچه و نیز رتبه عالی تحول اداری برای چهار سال متوالی را نشانگر ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت به روستاییان استان ذکر کرد و اظهار داشت: افزایش کمی و کیفی خدمات به روستاها ادای دین به روح بلند امام راحل (ره) و خون شهدا و تحقق اهداف دولت در رسیدگی به امور نیازمندان است که در این شرکت تداوم خواهد یافت.

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تا پایان سال 88 خدمات خود را به 77 هزار و 553 مشترک در400 روستای تحت پوشش ارائه داده است.