  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

با وجود هشدار چین ؛

بزرگترین رزمایش مشترک ژاپن و آمریکا آغاز شد

بزرگترین رزمایش مشترک ژاپن و آمریکا آغاز شد

وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد: آمریکا و ژاپن بزرگترین رزمایش نظامی مشترک خود را امروز جمعه در این کشور آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، کره جنوبی نیز در رزمایش نظامی مشترک ژاپن و آمریکا به عنوان ناظر شرکت کرده و این رزمایش در پی رزمایش مشترک ایالات متحده و کره جنوبی در دریای زرد و همزمان با بالاگرفتن تنش ها در شبه جزیره کره صورت می گیرد.

در رزمایش هشت روزه ژاپن و آمریکا که "شمشیر تیز" نامگذاری شده است، بیش از 34 هزار نظامی ژاپنی و 10 هزار نظامی آمریکایی حضور دارند.

همچنین در این رزمایش حدود 400 فروند جنگنده، 60 فروند کشتی و ناو هواپیمابر "جرج واشنگتن" که با سوخت هسته ای کار می کند، شرکت کرده اند.

این رزمایش در حالی برگزار می شود که چین و ژاپن مناقشات بسیاری را بر سر مالکیت جزایر "دیائو یو" دارند و در همین حال پکن مخالفت خود را با برگزاری این رزمایش اعلام کرده است. 

این درحالی ست که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا از چین خواسته است تا نسبت به تجاوز کره شمالی به خاک کره جنوبی، موضعِ قاطعی اتخاذ کند.

کد مطلب 1202816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه