بزرگترین رزمایش مشترک ژاپن و آمریکا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، کره جنوبی نیز در رزمایش نظامی مشترک ژاپن و آمریکا به عنوان ناظر شرکت کرده و این رزمایش در پی رزمایش مشترک ایالات متحده و کره جنوبی در دریای زرد و همزمان با بالاگرفتن تنش ها در شبه جزیره کره صورت می گیرد.

در رزمایش هشت روزه ژاپن و آمریکا که "شمشیر تیز" نامگذاری شده است، بیش از 34 هزار نظامی ژاپنی و 10 هزار نظامی آمریکایی حضور دارند.

همچنین در این رزمایش حدود 400 فروند جنگنده، 60 فروند کشتی و ناو هواپیمابر "جرج واشنگتن" که با سوخت هسته ای کار می کند، شرکت کرده اند.

این رزمایش در حالی برگزار می شود که چین و ژاپن مناقشات بسیاری را بر سر مالکیت جزایر "دیائو یو" دارند و در همین حال پکن مخالفت خود را با برگزاری این رزمایش اعلام کرده است.

این درحالی ست که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا از چین خواسته است تا نسبت به تجاوز کره شمالی به خاک کره جنوبی، موضعِ قاطعی اتخاذ کند.