9 پیشنهاد برای تحول در صنعت لاستیک ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین نقشه راه صنعت تایر کشور در هماهنگی با صنعت خودرو و حمل و نقل، تثبیت نرخ تعرفه تایر با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها، تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی مناسب با بازپرداخت بلندمدت، مدیریت واردات تایر برای بسط و گسترش تولید داخلی از جمله مهمترین پیشنهادهای قطعنامه این همایش بود.

همچنین فعالان صنعت تایر کشور و حاضران در بخشی دیگر از قطعنامه این همایش، خواستار معافیت های بلند مدت مالیاتی قطع نظر از محل احداث کارخانه، تثبیت نرخ ارز برای سرمایه گذاران، آماده سازی بستر لازم برای جذب فناوری های روز دنیا، ادغام کارخانجات داخلی و تدوین مشوق های لازم برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به صنعت تایر شدند.

سعید تقوایی دبیر دهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران، در مراسم افتتاحیه این همایش با اشاره به اینکه صنعت لاستیک فعالیت شایسته در کشور داشته و در دهه 60 نیاز لجستیکی جنگ را تامین کرده است، اظهار کرد: این صنعت در آغاز برنامه پنجم توسعه نیاز به نگاه ویژه‌ مسوولان و صنعتگران دارد.

وی با بیان اینکه در افق 20 ساله توسعه‌ کشور، صنعت لاستیک ایران باید بزرگترین تولیدکننده تایر و قطعات لاستیکی در منطقه باشد، بر صادرات محور شدن این صنعت تاکید کرد و افزود: اگرچه این فاصله بسیار زیاد می باشد اما دست یافتنی است؛ چرا که بخش زیادی از این فاصله با نگاه ویژه مسوولان کاهش می‌یابد.

همچنین محسن حاتم معاون برنامه ریزی، توسعه و فن آوری وزارت صنایع و معادن، در سخنانی با بیان اینکه صنعت لاستیک کشور در سایه تعرفه واردات خودرو بیش از اندازه آرمیده و در این مدت آینده‌نگری کمتری داشته است، گفت: شرکت‌های تولید تایر دچار مشکل مدیریتی هستند.

وی جایگاه این صنعت را با توجه به اینکه صنعت لاستیک پایین دستی پتروشیمی است و در تامین خودرو و نیروی محرکه نقش دارد، بسیار مهم دانست و دلیل اصلی رشد نیافتن صنعت لاستیک در ایران را علاوه بر کم بودن حمایت‌ها، ضعف در تکنولوژی دانست.

حاتم با تاکید بر ضرورت حضور جدی انجمن صنعت تایر در تصمیم گیری های مرتبط با بخش صنعت افزود: مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه و یا واردات کالاهای مشابه نیز در این صنعت مشاهده می شود، اما باید هدف گذاری اصلی در بخش کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری و توسعه دانش فنی در این صنعت متمرکز گردد.



در ادامه، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نیز اظهار کرد: برای آن که صنعت لاستیک اقتصادی‌تر و رقابت‌پذیرتر باشد، باید صنعت لاستیک کشور گسترش یابد؛ حتی اگر واحدهای کوچک آن مجبور به ادغام شوند.

وی با بیان اینکه برای حضور در زنجیره‌ بین‌المللی نمی‌شود تک‌نوازی کرد، بر همکاری واحدهای صنعت لاستیک با برندهای بین‌المللی و حضور آن‌ها در ایران تاکید کرد.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید بین صنعت خودرو و لاستیک هماهنگی وجود داشته باشد، بیان کرد: شرکت‌های معتبر جهانی در صنعت لاستیک با وجود بحران اقتصادی از هزینه‌های تحقیقاتی خود نکاسته‌اند؛ به طوری که در دو سالی که بحران اقتصادی به اوج خود رسید، آن‌ها دست از تولید لاستیک هوشمند برنداشتند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر اینکه تمام سیاست‌های صنعت لاستیک باید دارای یک شاقول به نام تولید محوری باشد، تاکید کرد و گفت: تشکل‌های هر صنعتی باید بتوانند با حاکمیت سخن بگویند. این تشکل‌ها باید صدای خود را در مورد سیاست‌های کلان بلند کنند. ضمن این‌که آن‌ها باید به طور دائم با یکدیگر در ارتباط باشند.

یکی دیگر از سخنرانان این همایش "سید کاظم دلخوش" نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که با اشاره به ضرورت هدف گذاری صحیح در صنعت لاستیک گفت: برای توسعه بخش صنعت باید دولت، مجلس و پارلمان بخش خصوصی در تعامل نزدیک قرار گیرند و تمام توان خود را برای مقابله آسیب های این بخش به کار گیرند.

نماینده مردم صومعه سرا با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر توجه ویژه تمام دستگاهها به بخش صنعت افزود: به طور طبیعی صنعت لاستیک نتوانسته است همپای رشد صنعت خودرو کشور حرکت کند و عمده ترین دلیل آن به اتخاذ برخی از سیاست های غیر کارشناسی برمی گردد.

دلخوش با بیان اینکه اصلی ترین دغدغه نمایندگان مجلس ساماندهی این روند است افزود: مجلس آمادگی دارد تا چالش های پیش روی صنعت لاستیک را به عنوان یکی از صنایع دارای ارزش افزوده بالا و اشتغالزا پیگیری کرده و قوانین محکمی را برای رشد و توسعه آن فراهم کند.

همچنین اکبر توانا دبیر انجمن صنعت تایر ایران، در ادامه برگزاری این همایش گفت: حدود سه هزار و 620 میلیون دلار سرمایه گذاری در یک دوره 15 ساله در صنعت تایر، این صنعت را به سطح جهانی و همپای توسعه صنایع خودرو و حمل و نقل کشور ارتقاء خواهد داد.

به گفته وی، ارزش افزوده صنعت خودرو، صنعت حمل و نقل و همچنین صنعت تایر بر اساس پیش بینی های بعمل آمده و به منظور دستیابی به مقام اول در جفرافیای چشم انداز باید حدوداً 10 برابر شود. این به معنی رشد متوسطی معادل 12.9 درصد بوده که قسمت اعظم آن از طریق سرمایه گذاری و بخش کمتر از طریق افزایش بهره وری باید محقق گردد.

دبیر انجمن صنعت تایر ایران، تحول در این صنعت را نیازمند تدوین برنامه اجرایی برای صنعت تایر، تثبیت و افزایش نرخ تعرفه تایر، تخصیص منابع ارزی ریالی با هزینه نازل و بازپرداخت بلندمدت،‌ مدیریت منطقی واردات تایر برای بسط و گسترش تولید داخل، تخصیص معافیت های بلندمدت مالیاتی قطع نظر از محل احداث کارخانه، تثبیت نرخ ارز برای سرمایه گذاران، آماده کردن بستر لازم برای جذب تکنولوژی روز دنیا، ادغام کارخانجات داخلی و تدوین مشوق های لازم برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این صنعت دانست.

وی در پایان مخاطرات عدم توجه به توسعه صنعت تایر را منجر به وابستگی به کشورهای بیگانه، آسیب پذیری کشور در اثر تحریم، آسیب پذیری صنعت خودرو، آسیب پذیری صنعت حمل و نقل، خروج ارز در ابعاد میلیارد دلار برای واردات و محرومیت از اشتغال زایی قابل ملاحظه در صنعت تایر اعلام کرد.

دهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران به مدت سه روز و از 9 تا 11 آذرماه امسال در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برپا شد.