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۱۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

درپی ادعای ویکی لیکس ؛

بولیوی استخراج اورانیوم توسط ایران در این کشور را رد کرد

بولیوی استخراج اورانیوم توسط ایران در این کشور را رد کرد

سخنگوی دولت بولیوی ادعای ویکی لیکس در خصوص تلاش ایران برای کشف اورانیوم در این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ایوان کانلاس" در واکنش به ادعای سایت ویکی لیکس در این باره که بولیوی اجازه استخراج از ذخایر اورانیوم خود را به ایران داده، گفت: "ایوو مورالس" رئیس جمهور بولیوی دو ماه پیش به ایران سفر کرد اما بر اساس گزارشهای رسمی هیچ توافقنامه ای در زمینه کشف اورانیوم منعقد نشد.

ادعای ویکی لیکس در حالی مطرح می شود که ایران رابطه بسیار نزدیکی با کشورهای آمریکای لاتین از جمله بولیوی دارد و  مورالس اواخر ماه گذشته اعلام کرد که لاپاز و تهران در زمینه ساخت تاسیسات هسته ای در بولیوی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

کد مطلب 1202838

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