محدودیتی برای حمایت از برنامه های فرهنگی در کردستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قباد میمنت آبادی شامگاه پنج شنبه و در مراسم اختتامیه اکران فیلم های بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران که در مجتمع فجر برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اختصاص اعتبار مورد نیاز از سوی دولت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان هیچ گونه محدودیتی برای حمایت از برنامه های فرهنگی ندارد و در این راستا باید از توانمندی های کردستان بیش از هر زمان دیگری استفاده کرد.

وی عنوان کرد: استان کردستان در تمام حوزه های فرهنگی دارای توانمندی و پتانسیل های ویژه است که باید تلاش کرد تا این توانمندی ها با برگزاری جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی و هنری شناسایی و تقویت شوند که بدون شک اکران فیلم های بیست و هفتیمن جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران یکی از اتفاقات بسیار خوب در عرصه فرهنگ استان به شمار می رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به استعدادهای موجود هنرمندان و فیلم سازان استان در راستای تولید فیلم کوتاه و کسب عناوین برتر در جشنواره های داخلی و خارجی، گفت: فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از استعدادهای این قشر عزیز آمادگی لازم برای در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات لازم را دارد.

وی با اشاره به لزوم پخش آثار و فیلم های کوتاه تولید شده در شبکه استانی مرکز کردستان، بیان داشت: خوشبختانه طی یکی دو ماه اخیر نشست های خوبی با مدیران شبکه استانی کردستان برگزار شده و قرار است که در زمان های مختلف آثار تولیدی و فیلم های کوتاه هنرمندان استان از رسانه ملی نمایش داده شود که این روند می تواند در راستای رشد و ارتقاء فعالیت های سینمایی در استان کردستان موثر باشد.

میمنت آبادی افزود: طی سال های گذشته فیلم سازانی بزرگی از استان کردستان وارد عرصه فیلم سازی کشور شده و افتخاراتی را نصیب کشور کرده اند که باید با تلاش و پشتکار بیشتر این روند همچنان ادامه یابد چرا که جوانان استان استعداد و توانایی های خوبی در این حوزه دارند.

در این مراسم که با حضور قائم مقام مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان و جمعی از هنرمندان برگزار شد، از فیلم سازان پیشکسوت استان و کارگردانان حاضر در بخش مسابقه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تجلیل شد.