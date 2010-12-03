قهر پرندگان با تالاب گندمان/ دیگر در گندمان پرنده پر نمی زند

به گزارش خبرنگار مهر، تالاب گندمان که در دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی "لندن – ۱۳۵۲" به ثبت رسیده و اوایل پاییز سال گذشته نزدیک به یکماه در آتش سوخت امروز با قهر حضور پرندگان مهاجری مواجه شده که هر ساله به این تالاب می آمدند.

هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اینباره معتقد است: گندمان همان تنها زیستگاه ماهی زنده‌زای گامبوزیا و درنای خاکستری و محل مهاجرت اردک‌های غازنما در سرزمین بختیاری است که در سالهای اخیر عوامل طبیعی و خشکسالی ها و عوامل انسانی و اقدامات نابخردانه مدیریت حاکم بر آن، مرگی آرام و خاموش را برای حیات گیاهی و جانوری اش رقم زده اند.



وی به احداث سد بر روی تالاب بین مللی چغاخور در بالادست این تالاب اشاره کرد و گفت: عدم رعایت حق آبه طبیعی تالاب گندمان، حفر چاههای مجاز و غیر مجاز کشاورزی و برداشتهای غیر اصولی این چاه های برقی، چرای مفرط دام، کم شدن بارش های سالانه و آتش سوزی های اخیر، ساختار اکولوژیکی این زیستگاه کم همتا را به شدت تهدید و خشکی بی سابقه ای را بر آن حاکم کرده است.



خاکپور به گفتگوی خود با ریش سفیدان ساکن در آبادیهای اطراف تالاب و سراغ گرفتن از پرندگان بومی و مهاجر تالاب اشاره کرد و افزود: مردم بومی باور دارند که تا کنون هرگز شاهد چنین وضعیت اسف باری در تالاب نبودند و هرگز این چنین پرندگان را در قهر با تالاب و آسمان دیار خود را خالی از پرواز و نشاط و شادابی ندیده اند.



وی اضافه کرد: آنچه بر شرایط نابسامان طبیعی و انسانی حاکم بر تالاب گندمان می افزاید صدور نابخردانه پروانه های شکار و شیوه ی استقبال و میهمانداری شکارچیان دارای مجوز شکار در گندمان است که سبب شده امسال نه تنها خبری از تعداد پرشمار پرندگان سال های دور نباشد بلکه همان تعداد اندک پرندگان سال گذشته هم به این دیار نیامده و گونه های بومی هم در تالاب چغاخور به قهر بنشینند.



تالاب بین المللی گندمان که در شمار یکی از مهمترین زیستگاههای جانوری کشور برای زمستان گذرانی و تخمگذاری پرندگان مهاجر و اسکان دائم پرندگان بومی قرار داشتهبه دلیل تنش های شدید اکولوژیک به همراه 6 تالاب دیگر کشور سر از لیست سایتهای بحرانی و تخریب شده در آورده و موجب نگرانی بسیاری از حامیان محیط زیست کشور در آستانه برگزاری چهلمین سال شکل گیری کنوانسیون رامسر شده است.