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۲۰ مهر ۱۳۸۳، ۲۳:۵۷

معاون سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران در گفتگو با "مهر":

بازرسي ها ادامه مي يابد اما اين آخرين ماموريت مديران آژانس قبل از اجلاس نوامبر است // مي توانيم مسائل باقي مانده را تا اندازه اي در اين سفر حل كنيم

معاون نظام ايمني هسته اي سازمان انرژي اتمي كشورمان ، امشب به هنگام ورود گروهي از مديران و كارشناسان آژانس به تهران ، نسبت به نتايج احتمالي مذاكرات دو طرف طي روزهاي آينده ابراز خوشبيني كرد.

دكتر اسماعيل خليلي پور در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" در مورد اينكه سفر اين هيئت تا چه اندازه مي تواند به رفع ابهامات باقيمانده در پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران كمك كند ، گفت : همچنانكه سفرهاي قبلي نشان داده است ، اين سفرها مي تواند به حل مسائل باقيمانده كمك كند و هر چه زمان مي گذرد و اطلاعات بيشتري رد و بدل مي شود ، مسلما مسائل باقيمانده حل مي شود و ما اطمينان داريم كه مي توانيم مسائل باقي مانده را تا اندازه اي در اين سفر حل كنيم .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هيئت ديگري هم  پس از گروه حاضر به ايران سفر خواهد كرد ، گفت : معمولا قبل از هر اجلاسي سفري اينچنين داريم و اين گروه هم آخرين سفر در سطح هيئت بلند مرتبه تا اجلاس بعدي در ماه نوامبر است و آنها پس از بازگشت مشغول تهيه گزارش نهايي آژانس خواهند شد.

معاون سازمان انرژي اتمي كشورمان با بيان اين نكته كه در حال حاضر 2 تن از بازرسان آژانس در ايران بسر ميبرند ، افزود : بازرسيهاي معمولي طبق برنامه عادي انجام خواهد شد.

کد مطلب 120286

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