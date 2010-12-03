به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اردشیر خورشیدیان شامگاه پنجشنبه در همایش نقش خانواده در ادیان توحیدی در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان افزود: ادیان توحیدی از نکات مشترکی بهره‌مند هستند و اختلافاتی که در این عرصه وجود دارد ریشه در نقص خود افراد است.

وی آموختن دین و اخلاق به انسانها را هدف تمام انبیا الهی دانست و اظهار داشت: در دین زرتشت همواره بر حفظ خانواده و ازدواج تاکید شده است و زن و مرد در این دین با یکدیگر برابر هستند.

رئیس انجمن موبدان زرتشتیان ایران خاطرنشان کرد: دین زرتشت از 9 اصل تشکیل شده و دین اخلاق را برای آدمی مدون می‌کند.

در ادامه این مراسم گلستانی رهبر بزرگ کلیمیان ایران با بیان اینکه ادیان توحیدی منشا واحدی دارند، اظهار داشت: خانواده در ادیان الهی نقش کلیدی برعهده دارد.

وی همچنین حجاب در دین یهود را با اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: دین یهود معتقد است که زن نباید حتی یک رشته موی خود را به مرد نامحرم نشان دهد و با ازدواج و تشکیل خانواده این حرمت‌ها حفظ می‌شود.