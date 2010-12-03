مقاوم سازی 70 درصد مدارس تخریبی لرستان باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حسین اسدی پور جمع کارکنان نمایندگی نوسازی مدارس در شهرستان کوهدشت در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 24 درصد تخصیص اعتبارات طرحهای تخریب و بازسازی استان داده شده است.

وی با اشاره به در دست اجرا بودن 13 پروژه عمرانی به جز پروژه های تعمیراتی در شهرستان کوهدشت، ادامه داد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال در دست اجراست که به طور عمده مربوط به پروژه های نیمه تمام شهرستان است.

اسدی پور ادامه داد: همچنین در سالجاری احداث چهار باب سالن چند منظوره را در شهرستان کوهدشت در دستور کار داریم که امیدواریم با مدیریت وبرنامه ریزی در منطقه شاهد به اتمام رسیدن پروژه های نیمه تمام این شهرستان باشیم.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان همچنین با اشاره به بازسازی 30 درصد مدارس تخریبی استان لرستان، یادآور شد: این تعداد مدرسه شامل یک هزار و676 کلاس درس و در قالب 577 پروژه مقاوم سازی شده اند.

اسدی پور ادامه داد: کلاسهای درس تخریبی یاد شده تا پایان برنامه چهارم توسعه و با صرف اعتباری بالغ بر 89 میلیارد و900 میلیون تومان بازسازی ومقاوم سازی شده اند.

وی تصریح کرد: برای بازسازی و مقاوم سازی 70 درصد مدارس تخریبی باقیمانده استان لرستان 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان خاطر نشان کرد: پروژه هایی که از محل طرح تخریب و بازسازی شروع به کار کرده اند دچار کسری بودجه شده اند و درصورت عدم تخصیص اعتبار مشکلات بسیاری برای پروژه های نیمه تمام استان به وجود خواهد آمد.

اسدی پور به سفر سوم هیئت دولت اشاره کرد و بیان داشت: همزمان با سفر سوم هیئت دولت به استان تعدادی ازمدارس لرستان مورد بهره برداری قرارخواهند گرفت و پیشنهادهایی برای ارائه در سفر سوم دولت به استان لرستان نیز آماده شده است.