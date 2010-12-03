زندگی میلیونها فلسطینی در شرایط اسفناک/ اوضاع غزه بهبود نیافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ماکسول گیلارد" با اشاره به اوضاع بد معیشتی مردم فلسطین به ویژه فلسطینیان نوار غزه اظهار داشت: در سال 2011 باید 575 میلیون دلار برای کمک به فلسطینیان جمع آوری شود.

وی با تاکید بر اینکه شرایط نوار غزه بهبود نیافته، افزود: با تداوم محاصره غزه این شرایط حاصل شده است.

هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در ادامه افزود: شرایط 4.5 میلیون فلسطینی (ساکن اراضی اشغالی) نیز تعریفی ندارد، در غزه با وجود کاهش میانگین بیکاری اما همچنان این شاخص در سطح فاجعه باری قرار دارد. میانگین فقر نیز نوار غزه چالش بزرگی محسوب می شود.

گیلارد افزود: در کرانه باختری نیز شرایط بهتر نیست و علاوه بر فقر و مشکلات گسترده جمعیتی 10 هزار کودک فلسطینی از آموزش محروم مانده اند.

این مقام ارشد سازمان ملل در ادامه به این مسئله اشاره کرد که با وجود تقاضای کمک 603 میلیون دلاری مطرح شده از سوی سازمان ملل در سال 2010، تا کنون تنها 50 درصد از این مبلغ به وسیله کمکها تامین شده است.