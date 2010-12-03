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۱۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

اطبائی در گفتگو با مهر:

جایزه آسیا پاسیفیک به عرضه بین‌المللی "دیگری" کمک می‌کند

جایزه آسیا پاسیفیک به عرضه بین‌المللی "دیگری" کمک می‌کند

عضو هیئت انتخاب جایزه آسیا پاسیفیک تعلق جایزه بهترین فیلم کودک به "دیگری" را فرصتی برای عرضه بین‌المللی این فیلم دانست.

محمد اطبائی که چهار دوره عضو هیئت داوران جوایز آسیا پاسیفیک بوده درباره موفقیت فیلم سینمایی "دیگری" به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعتباری که این جایزه در محافل بین‌المللی دارد می‌توان انتظار داشت "دیگری" امکان عرضه بین‌المللی مناسب را به دست بیاورد و برای نمایش در جشنواره‌ها و شبکه‌های تلویزیونی خارجی انتخاب شود.

وی افزود: امسال نسبت به سه دوره قبل حضور فیلم‌های ایرانی کمرنگ بوده است، می‌توان مجموعه‌ای از دلایل را برای این موضوع در نظر گرفت. بخشی به شیوه عرضه فیلم‌ها برمی‌گردد و بخشی به این که مانند هر مراسم و جشنواره‌ای زمانی که عضوی ایرانی در هیئت انتخاب و داوری حضور داشته باشد شانس آن کشور برای تصاحب جایزه بیشتر می‌شود، سینمای ایران امسال از این نظر هم با مشکل روبرو بود.

این کارشناس سینمایی ادامه داد: با این که جایزه آسیا پاسیفیک در آغاز راه است اما اهمیت و اعتبار فراوان دارد و جایگاهی قابل توجه در محافل سینمایی به دست آورده است، برنامه‌ریزی‌هایی که مسئولان جشنواره می‌کنند آن را در آینده در موقعیت حرفه‌ای بهتری قرار می‌دهد. امسال جایزه گسترش فیلمنامه اضافه شد که فیلمنامه "جدایی نادر از سیمین" نوشته اصغر فرهادی این جایزه را دریافت کرد.

اطبائی گفت: برندگان جایزه گسترش فیلمنامه که 4 نفر هستند جایزه 25 هزار دلاری دریافت کردند، آکادمی این جایزه هم امکان ارتباط گسترده میان اعضا را به وجود می‌آورد.

وی درباره استعفای خود از هیئت انتخاب چهارمین دوره جایزه آسیا پاسیفیک گفت: مسائل به شکلی پیش رفت که شیوه‌ای را که مسئولان این مراسم برای انتخاب فیلم و ارتباط با سینمای ایران در نظر داشتند با نگاه من همخوانی پیدا نکرد و ترجیح دادم از حضور در هیئت انتخاب استعفا بدهم.

کد مطلب 1202919

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