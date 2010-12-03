درخشش سینماگران ایرانی در جایزه آسیا پاسیفیک

به گزارش خبرنگار مهر، در چهار دوره از جوایز آسیا پاسیفیک سینمای ایران حضوری قابل توجه داشته است. در دوره اول که سال 2007 برگزار شد، هشت فیلم ایرانی به هیئت انتخاب معرفی شدند و هشت نامزدی برای سینمای ایران به ارمغان آمد. در اولین دوره، سه جایزه به فیلمهای "خونبازی"، "اتوبوس شب" و "آن سه" رسید.
رخشان بنیاعتماد و محسن عبدالوهاب جایزه کارگردانی را برای "خونبازی" به دست آوردند و جایزه ویژه هیئت داوران به کیومرث پوراحمد و "اتوبوس شب" رسید. هومن بهمنش برای فیلمبرداری فیلم سینمایی "آن سه" به کارگردانی نقی نعمتی جایزه بهترین فیلمبردار را به دست آورد.
در دومین دوره که سال 2008 برگزار شد 10 فیلم ایرانی به هیئت انتخاب معرفی شد و چهار نامزدی برای سینماگران ایرانی به ارمغان آمد، رضا ناجی در این دوره جایزه بهترین بازیگر را برای فیلم سینمایی "آواز گنجشکها" به دست آورد و مهدی منیری جایزه یونیسف را برای مستند "تینار" دریافت کرد.
سومین دوره از جایزه آسیا پاسیفیک در سال 1388 برگزار شد، 15 فیلم ایرانی در این دوره به هیئت انتخاب معرفی شدند. پنج فیلم ایرانی نامزد دریافت جایزه شدند. تهمینه میلانی داور این دوره بود و دو جایزه ویژه هیئت داوران و فیلمنامه به فیلم سینمایی "درباره الی" به کارگردانی اصغر فرهادی رسید.
امسال و در چهارمین دوره جایزه آسیا پاسیفیک هشت فیلم ایرانی به هیئت انتخاب معرفی شدند و از میان آنها تنها فیلم سینمایی "دیگری" در بین نامزدهای دریافت جایزه قرار گرفت و جایزه بهترین فیلم کودک را دریافت کرد. دیگر فیلمهای ایرانی این دوره "کشتزارهای سپید"، "جای خالی آقا یا خانم ب"، "چیزهایی هست که نمیدانی"، "لطفا مزاحم نشوید"، "شکارچی" و "قرمز، سفید و سبز" بودند.
فیلمهای جایزه آسیا پاسیفیک به چند روش انتخاب میشوند، اعضای هیئت انتخاب میتوانند فیلمهایی را از کشورهای مختلف منطقه در رشتههای مختلف معرفی کنند تا بازبینی شوند. سازمانها و نهادهای سینمایی هر کشور میتوانند نمایندگانشان را به این مراسم معرفی کنند. رئیس جایزه آسیا پاسیفیک این اختیار و قدرت را دارد که فیلمهایی را انتخاب کند.
امسال فیلمنامه فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" نوشته اصغر فرهادی جایزه گسترش فیلمنامه را در یافت کرد.
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