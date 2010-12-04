پیمان گردلو مولف کتاب‌های آموزشی ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار در دست تالیف و چاپش اینگونه گفت: ازدایره المعارف 42 جلدی "ریاضیات نوین" که نسل نواندیش در سال 87 ، بیست و یک جلد آن را منتشر کرده است، جلدهای دیگر جلدها را آماده انتشار دارم ولی هنوز درباره چاپ و شرایط انتشار آن تصمیم نهایی نگرفته‌ام.

وی ادامه داد: در جلدهای چاپ شده مباحث ریاضی از اول دبیرستان تا پایان پیش‌دانشگاهی به صورت موضوعی مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و به گونه‌ای است که پراکندگی اطلاعات در نظام آموزشی را برطرف کرده و به طور منسجم درباره هر موضوع مباحث و سوالاتی مطرح می‌شود و سطح کتاب‌ها به گونه‌ای است که دانش‌آموزان المپیادی و معلم‌ها هم بتوانند از آنها استفاده کنند.

ویراستار کتاب "پسر شکلاتی" نوشته آیتول آکال در توضیح بیشتر این دایره‌المعارف عنوان کرد: این مجموعه که 17 سال وقت صرف تدوین آن کرده‌ام بالغ بر 300 هزار مثال و تست دارد و از 650 منبع برای تالیف آن بهره برده‌ام و سعی کرده‌ام به فراخور نظام آموزشی خودمان مباحث را بومی کنم.

گردلو افزود: 21 جلد دیگر این مجموعه نیز آماده چاپ است و به بخش دیگری از مباحث ریاضی دبیرستان و پیش‌دانشگاهی و سپس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضیات می‌پردازد. این مجموعه تحت عنوان کلی "ریاضیات نوین" منتشر شده ولی هر جلد آن متناسب با مبحثی که طرح می‌کند نام خاص خود را دارد.

این مترجم در پایان درباره دیگر آثارش اینگونه توضیح داد: قرار است نشر جادوی قلم مجموعه‌ای از کتاب‌های مرتبط با سرگرمی ریاضی را منتشر کند که از این مجموعه جلد نخست آن با نام "سرگرمی با تنگرام" به زودی منتشر می‌شود. این بازی ریاضی که از منابع کهن چین به جای مانده است برای ارتقای سطح دانش بچه‌ها موثر است و طبقه بندی‌ای دارد که گروه‌های مختلف سنی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.