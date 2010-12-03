جشنواره منطقه ای قصه گویی دی ماه در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی گنج کریمی پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره استانی قصه گویی در مرکز شماره سه کانون پرورش فکری در کرمان اظهارداشت: 32 نفر در بخش قصه گویی در این جشنواره شرکت کردند که هشت نفر از این افراد آزاد و بقیه از مربیان کانون بودند.

وی از انتخاب قصه گویان برتر برای شرکت در مرحله منطقه ای جشنواره خبر داد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته جشنواره منطقه ای نیز در دی ماه سال جاری در کرمان و یا بم برگزار خواهد شد.

گنج کریمی گفت: در مرحله منطقه ای نیز قصه گویان استانهای منطقه حضور خواهند یافت و با نظر داوران افراد برگزیده در نهایت به جشنواره کشوری معرفی می شوند.

رئیس کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان کرمان ادامه داد: خوشبختانه این جشنواره با استقبال خوب کودکان مواجه شده است و نشان از لزوم فعالیت بیشتر در این بخش دارد.

وی از کسب جایگاه چهارم کرمان در زمینه فعالیتهای کانون در سطح کشور خبرداد و گفت: هم اکنون 36 مرکز فعال در مناطق مختلف استان کرمان فعالیت دارند.

