کارخانه فولاد سیرجان در سال 90 به بهره برداری می رسد

اسماعیل فخرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: کارخانه فولاد سیرجان با توجه به وجود منابع غنی سنگ آهن در استان کرمان می تواند نقش موثری در جلوگیری از خام فروشی در شهرستان سیرجان داشته باشد.

وی گفت: این کارخانه هم اکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و می تواند در ایجاد اشتغال در منطقه تاثیر گذار باشد.

فخرآبادی خاطرنشان کرد: بیش از هزار و 600 میلیارد ریال در راستای ساخت این کارخانه هزینه شده است و قادر به تولید یک میلیون تن فولاد خواهد بود.

رئیس پروژه کارخانه فولاد سیرجان گفت: این مرکز صنعتی توانایی ایجاد هزار شغل برای جوانان و متخصصان دارد.

وی همچنین از ساخت کارخانه کنستانتره در سیرجان خبر داد و گفت: این مرکز نیز 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و چرخه تولید فولاد در سیرجان را تکمیل می کند.



