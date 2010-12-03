ملت ایران فرزندان تاسوعا و عاشورای حسینی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام مصطفی عبداللهی در آیین عبادی سیاسی، نمازجمعه بجنورد در حضور پورشور نمازگزاران، ترور دو دانشمند هسته ای را محکوم کرد و اظهار داشت: ملت ایران تاکنون 18هزار شهید از طریق ترور دشمنان، تقدیم این انقلاب کرده است که شهادت فرزندان این ملت، انقلاب را بیمه کرده است.



وی تصریح کرد: دشمنان بدانند که در آینده ای نزدیک فرزندان این انقلاب آنها را پشیمان خواهند کرد.

حجت الاسلام عبداللهی با پاسداشت هفته بسیج، مهمترین شاخصه فرد بسیجی را ایستادگی در راه خدا، مجاهدت و مراقبت از خود اعلام کرد و تشریح کرد: هنر فرد بسیجی این است که بسیجی بماند و مجذوب دنیا نشود.



وی فرهنگ بسیج را نجات بخش ملتها عنوان کرد و افزود: ملتها با الگو گرفتن این فرهنگ از کشور ایران توانستند دست غارت گران را از کشور خود کوتاه نمایند.



وی همچنین قطعنامه ای که به پیشنهاد کشور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی سازمان ملل صادر شده بود را محکوم کرد و ضمن گرامیداشت روز دانشجو، آنها را معرفی کننده استکبار جهانی خواند و گفت: دانشجویان ما با سلاح علم و ایمان و درس گرفتن از فرهنگ عاشورا همواره پشتیبان این انقلاب و نظام هستند.



وی 16 آذر سال گذشته را نمونه بارز این پشتیبانی از انقلاب و ولایت فقیه عنوان کرد و به آنها توصیه کرد: پرچمدار مبارزه با استکبار باشند و با زنده نگه داشتن فرهنگ تاسوعا و عاشورا معرفی کننده این فرهنگ از طریق دانشگاه به جهانیان باشند.