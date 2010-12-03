مسابقات اسکیت سرعت مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، این مسابقات در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل که تنها پیست اسکیت استاندارد در مازندران است، آغاز و تا امشب ادامه دارد.

این مسابقات در بخش دختران و در رده سنی نونهالان و نوجوانان در حال برگزاری است.

رئیس هیئت اسکیت مازندران در حاشیه این مسابقات گفت: در این مسابقات 10 تیم در لیگ بانوان از شهرهای آمل، بابل، بابلسر، ساری دو تیم، تنکابن، نوشهر، قائمشهر، نور و سلمانشهر حضور دارند.

حسین خیری نیا افزود: هر تیم در مجموع با 12 اسکیت باز در این رقابتها شرکت کرده است.

خیری نیا اضافه کرد: مسابقات اسکیت سرعت لیگ بانوان مازندران در مواد 200 تا پنج هزار متر سرعت و سه هزار متر امدادی در حال برگزاری است.

رئیس هیئت اسکیت مازندران خاطرنشان کرد: لیگ اسکیت نونهالان و نوجوانان مازندران در بخش بانوان استان در مجموع در سه مرحله برگزار می شود.

حدود دوهزار ورزشکار مازندرانی در رشته اسکیت سازماندهی شدند.