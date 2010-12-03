  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

مسابقات اسکیت سرعت مازندران آغاز شد

مسابقات اسکیت سرعت مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی لیگ بانوان مازندران ظهر جمعه با رقابت برترین های این رشته ورزشی در شهرستان آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، این مسابقات در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل که تنها پیست اسکیت استاندارد در مازندران است، آغاز و تا امشب ادامه دارد.

این مسابقات در بخش دختران و در رده سنی نونهالان و نوجوانان در حال برگزاری است.

رئیس هیئت اسکیت مازندران در حاشیه این مسابقات گفت: در این مسابقات 10 تیم در لیگ بانوان از شهرهای آمل، بابل، بابلسر، ساری دو تیم، تنکابن، نوشهر، قائمشهر، نور و سلمانشهر حضور دارند.

حسین خیری نیا افزود: هر تیم در مجموع با 12 اسکیت باز در این رقابتها شرکت کرده است.

خیری نیا اضافه کرد: مسابقات اسکیت سرعت لیگ بانوان مازندران در مواد 200 تا پنج هزار متر سرعت و سه هزار متر امدادی در حال برگزاری است.

رئیس هیئت اسکیت مازندران خاطرنشان کرد: لیگ اسکیت نونهالان و نوجوانان مازندران در بخش بانوان استان در مجموع در سه مرحله برگزار می شود.

حدود دوهزار ورزشکار مازندرانی در رشته اسکیت سازماندهی شدند.

کد مطلب 1202995

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها