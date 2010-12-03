به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رهنما در نشست مطبوعاتی اولین نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته با اشاره به وجود برخی پروژه‌های طولانی مدت (یا کلمه جایگزین) گفت: در صورتی که منابع مالی کافی از روشهای مختلف به پروژه‌های وزارت راه تزریق شود، ظرف یک پروسه 8 ساله پروژه‌های 17 تا 18 وزارت راه به اتمام خواهد رسید.

وی اعلام کرد: در حال حاضر یکهزار و 637 پروژه ملی، سه هزار و 842 پروژه استانی و 4 هزار 768 پروژه روستایی در حوزه راه در کشرو در حال انجام است.

رهنما از 4 هزار کیلومتر راه‌آهن در دست ساخت خبر داد و اعلام کرد:‌ در حال حاضر احداث 4 هزار و 500 کیلومتر راه‌آهن نیز در دست مطالعه است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از کلنگ‌زنی راه‌آهن چهابهار- زاهدان- مشهد در دوشنبه جاری خبر داد و اعلام کرد: طول کل این پروژه یکهزار و 350 کیلومتر است و از چابهار، ایرانشهر،‌ خاش، زاهدان به مشهد خواهد رفت.

رهنما با بیان اینکه فاز نخست این مسیر به طول 590 کیلومتر و مسیر چابهار تا زاهدان خواهد بود، اظهار داشت: هدف از ساخت این مسیر ریلی توسعه ظرفیت ترانزیتی و توسعه شرق کشور در ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی است.