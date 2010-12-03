۱۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" هفته آینده به پایان می‌رسد

نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" به کارگردانی مسعود رایگان 19 آذرماه به اجرای خود در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون"  نوشته هنینگ مانکل به کارگردانی مسعود رایگان جمعه هفته آینده به اجرای خود پایان می‌دهد. این اثر نمایشی که از 13 آبان‌ماه اجرای خود را در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده است پس از ۳۰ اجرا در  19 آذرماه به اجرای خود پایان می‌دهد.

نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" ساعت 20 به صحنه می‌رود و بهای بلیت آن 15 هزار تومان است. دانشجویان می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی از تخفیف ۳۰ درصدی بلیت نمایش بهره‌مند شوند. جواد عزتی، محمد سلوکی، هومن سیدی، شبنم مقدمی و رویا تیموریان بازیگران نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" هستند.

