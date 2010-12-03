علی پروین عصر امروز در حاشیه تمرین استیل آذین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه برخلاف گذشته که هدایت تیم های فوتبال ایران برعهده مربیان مسن و پابه سن گذاشته بود، امروز دیگر جوانان وارد عرصه مربیگری شده اند و خاکپور هم یکی از همین جوان هاست.

وی ادامه داد: محمد خاکپور از مربیانی جوانی است که آینده خوبی دارد و زمانی همباری مهدوی کیا و کریمی بوده و طبیعتا با حضور و کمک این دو بازیکن می تواند استیل آذین را از وضعیت فعلی خارج کند.

رئیس سازمان فوتبال استیل آذین در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که بالاخره مشکل این تیم مدیریت، کادر فنی و یا بازیکنان است، گفت: به نظر من هیچکدام از این مواردی که شما گفتید مشکل استیل آذین نیست. مشکل تیم ما این است که این بازیکنان هنوز با هم هماهنگ نشده اند. قطعا اگر بازیکنان که هر کدامشان فصل قبل از تاثیرگذار تیم هایشان بوده اند، استیل به شرایط مطلوب خواهد رسید.

پروین در پاسخ به این پرسش که دلیل این همه تناقضات در باشگاه استیل آذین چیست گفت: تناقض و اختلافی وجود ندارد. بارها تاکید کرده ام که من هیچ اختلافی با حسین هدایتی ندارم و کلیه امور فوتبال در اختیار من است. من یا در جایی مسئولیتی قبول نمی کنم یا اگر بپذیرم اختیار تام خواهم داشت.

وی ادامه داد: اگر آقای هدایتی گفته اند خاکپور قراردادی نبسته بود به خاطر این که ایشان قبل از جلسه ما گفتگو کرده بود. ما بعد از این که با خاکپور صحبت کردیم او یک روز از ما فرصت خواست و روز پنجشنبه به توافق رسیدیم تا در استیل آذین مشغول به کار شود.

علی پروین در پاسخ به این پرسش که آیا فرد دیگری به کادر فنی این تیم اضافه خواهد شد، گفت: فعلا کسی به کادر فنی اضافه نخواهد شد و با همین نفرات ادامه می دهیم. خاکپور و بابازاده از امروز در تمرینات ما شرکت کرده اند و کریمی و مهدوی کیا هم به آنها کمک خواهند کرد.

وی با اشاره به دیدار این تیم برابر ذوب آهن در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر گفت: تمرینات خوبی را انجام داده ایم و قطعا پیروزی در این بازی می تواند ما را از شرایط فعلی خارج کند.

رئیس سازمان فوتبال استیل اذی در پایان از اظهار نظر در مورد عملکرد تیم امید خودداری کرد و گفت: نمی خواهم با صحبت هایم در مورد تیم امید کسی را ناراحت کنم.