صدر جدول در اختیار بندرعباس / شکست تاجیک، رجلی، عبداللهی و نادریان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته های چهارم و پنجم از رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه های ایران روز جمعه در خانه تکواندو برگزار شد. از هفته چهارم مهمترین دیدار بین دو تیم شهرداری بندرعباس و ملی حفاری برگزار شد. دو تیم که با شش امتیاز رقابت نزدیکی در صدر جدول داشتند، با ترکیبی از بهترین نفرات خود به میدان آمدند و این شهرداری بندرعباس بود که به خواسته خود رسید.

شکست رضا نادریان و فرزاد عبداللهی دو ملی پوش حاضر در بازیهای آسیایی مقابل نوید سجادی و محمد امامی و باخت کوروش رجلی در پیکار با بیات باعث شد ملی حفاری بازنده میدان را ترک کند.

شکست ملی پوشان به اینجا ختم نشد و در دیدار دو تیم دانشگاه آزاد و راه و ترابری زنجان نیز حسین تاجیک در مصاف با جلال خدامی بازنده میدان را ترک کرد. محمد باقری معتمد هم که در ترکیب دانشگاه به میدان رفته بود با برتری مقابل رقیب خود از زمین خارج شد.

در پایان هفته پنجم شهرداری بندرعباس به تنهایی با 12 امتیاز در صدر ایستاد. دانشگاه آزاد با 10 امتیاز دوم است و گاز فجر هم با 9 امتیاز رده سوم را در اختیار دارد. تیم های ملی حفاری، راه و ترابری زنجان، قوامین ناجا، مقاومت و جوانه هم مکانهای چهارم تا هشتم جدول را تصاحب کردند.

نتایج کامل رقابتهای لیگ برتر تکواندو:

هفته چهارم:

* ملی حفاری ایران 3 - شهرداری بندرعباس 5

* قوامین ناجا 5 - باشگاه راه و ترابری زنجان3

* مقاومت 2 - باشگاه گاز فجر جم 6

* دانشگاه آزاد اسلامی 6 - مجتمع ورزشی جوانه 2