احتمال تاثیر ناپایداری جو در شمال کشور بر آلودگی هوای تهران

علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایداری جو در تهران به نقل از اداره پیش بینی هواشناسی تهران گفت: تا اواسط هفته وضعیت جو پایدار می ماند.

وی با تاکید بر اینکه عصر دیروز ( پنجشنبه) کمیته کاهش آلودگی هوای تهران تشکیل جلسه داد اظهار داشت: متاسفانه تمامی داده های دستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران در روزهای تعطیل گذشته نشان می دهد که آلاینده های هوا ثابت مانده و تغییری به نسبت روزهای غیر تعطیل نکرده اند یعنی اینکه استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی کاهش پیدا نکرده است.

وی اظهار امیدواری کرد با ایجاد ناپایداری و بارش نزولات در شمال ایران، تهران نیز از این ناپایداری متاثر شده و آلاینده های هوا شهر فروکش کند.