علی خیراندیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت 10 درصدی شرکت ملی نفت ونزوئلا در پروژه ایران ال.ان.جی، گفت: کشورهای منطقه آمریکای جنوبی یکی از بازارهای هدف برای صادرات LNG ایران خواهد بود.

مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران در تشریح برخی از جزئیات توافق اخیرا گازی تهران- کاراکاس برای مشارکت در ساخت کارخانه ایران ال ان جی، اظهار داشت: در حال حاضر ونزوئلا قراردادهای بلند مدتی برای صادرات LNG به کوبا و آرژانتین در دست دارد.

وی با تاکید بر اینکه ونزوئلا باید تا سال 2013 میلادی LNG مورد نیاز این دو کشور منطقه آمریکای جنوبی را تامین کند، تصریح کرد: بر این اساس با توافق انجام گرفته با ونزوئلا قرار است بخشی از نیاز گازی این کشورهای توسط کارخانه ایران ال.ان.جی تامین شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون پیشرفت ساخت اولین طرح تولید LNG ایران به مرز 40 درصد رسیده است، بیان کرد: بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده باید پیشرفت عملیات اجرایی این مگا پروژه گازی تا اسفند ماه سالجاری به بیش از 50 درصد افزایش یابد.

به گزارش مهر، مهر ماه سالجاری با حضور وزیران نفت و انرژی ایران و ونزوئلا قصد نامه جدیدی (LOI) برای ساخت یک کارخانه LNG در منطقه "دلتا کاریبه" و مشارکت طرف ونزوئلایی در ساخت کارخانه ایران ال.ان.جی امضا شد.



مطابق با این توافق جدید با مشارکت شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران قرار است یک کارخانه LNG با ظرفیت تولید سالانه 5.4 میلیون تن گازمایع در ونزوئلا ساخته شود.



همچنین شرکت ملی نفت ایران باید 10 درصد سهام خود در پروژه ایران ال.ان.جی را به شرکت ملی نفت ونزوئلا واگذار کند و در مقابل ونزوئلا 20 درصد از سهام کارخانه LNG دلتا کاریبه را به ایران اختصاص خواهد داد.



همچنین دو طرف توافق کرده اند که پس از سه ماه این قصد نامه به امضای قرارداد منجر شود که در این صورت با کاهش 10 درصدی سهام دولت در پروژه ایران ال.ان.جی به 39 درصد خواهد رسید.



آغاز مذاکرات خرید خوراک گازی کارخانه ایران LNG

خیراندیش در ادامه در خصوص تاثیر تحریمهای بین المللی برای تکمیل و بهره برداری از اولین پروژه LNG ایران، تاکید کرد: در حال حاضر تحریمها و فشارهای بین المللی موجب افزایش هزینه اجرای پروژه ها شده است اما هیچگاه منجر به توقف عملیات اجرایی آنها نخواهد شد.

وی از آغاز مذاکرات با شرکت ملی نفت ایران برای تعیین قیمت فروش خوراک گاز طبیعی به کارخانه ایران ال ان جی خبر داد و افزود: با انجام مذاکرات ابتدایی تاکنون شرکت ملی نفت ایران شرایط تعیین یک قیمت منطقی فروش خوراک گازی را پذیرفته است.

این عضو هیئت مدیره شرکت مایع سازی گاز طبیعی در پایان با تاکید بر اینکه تغییر فاز 12 پارس جنوبی به عنوان بخش بالدستی تامین کننده خوراک گازی ایران ال ان جی قطعی نشده است، یادآور شد: در مجموع شرکت ملی نفت متعهد به تامین بلند مدت خوراک گازی پروژه ایران ال ان جی است.

به گزارش مهر، هدف از اجرای پروژه ایران ال ان جی تولید سالانه 10 میلیون و 800 هزار تن گاز مایع اعلام شده بوده که ساخت آن در منطقه تنبک عسلویه در حال انجام است.



پیش بینی می شود با راه اندازی فاز نخست پروژه ایران LNG تا پایان سال 1390 روزانه حدود 20 میلیون دلار درآمد نصیب اقتصاد کشور شود.