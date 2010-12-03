نفت و نساجی در صدر/ شکست مقاومت، توقف برق و پیروزی استقلال اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هشتم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور عصر جمعه با برگزاری 11 دیدار از گروههای دوگانه پیگیری شد که در مهمترین دیدار گروه "الف" تیم نفت مسجد سلیمان با پیروزی برابر شهرداری بندرعباس، ضمن صعود به صدرجدول رده بندی این گروه، شهرداری را به رده سوم فرستاد.
در دیگر دیدارهای این گروه، همیاری اراک موفق شد با یک گل از سد مقاومت سپاسی شیراز عبور کند و دیدار تیمهای اتکای گلستان - شهرداری یاسوج و کاوه تهران - فولاد نطنز هم با تساوی به پایان رسید.
در مهمترین دیدار گروه"ب" تیم نساجی مازندران با پیروزی یک بر صفر برابر صنعت ساری در شهرآورد مازندران و با توجه به توقف آلومینیوم هرمزگان در مشهد برابر ابومسلم، به صدرجدول رده بندی این گروه صعود کرد. در دیدارهای دیگر این گروه، استقلال اهواز با یک گل از سد داماش درود عبور کرد و برق شیراز در بوشهر مقابل ایرانجوان به تساوی یک بر یک رضایت داد. ضمن اینکه 4 دیدار از این گروه با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید.
نتایج کامل دیدارهای امروز جمعه و جدول ردهبندی گروههای دوگانه این مسابقات به شرح زیر است:
گروه الف:
* نفت مسجد سلیمان یک - شهرداری بندرعباس صفر
* اتکای گلستان صفر - شهرداری یاسوج صفر
* کاوه تهران یک - فولاد نطنز یک
* همیاری اراک یک - مقاومت شهید سپاسی شیراز صفر
جدول ردهبندی گروه الف:
1- نفت مسجد سلیمان 14 امتیاز
2- تربیت یزد 12 امتیاز- تفاضل گل 5+
3- شهرداری بندرعباس 12 امتیاز- تفاضل گل 1+(10 زده - 9 خورده)
4- مقاومت سپاسی شیراز 12 امتیاز- تفاضل گل 1+(6 زده - 5 خورده)
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13- ماشین سازی تبریز 6 امتیاز- تفاضل گل 3-
14- اتکا گلستان 6 امتیاز- تفاضل گل 6-
گروه ب:
* شیرین فراز کرمانشاه صفر - فولاد یزد صفر
* پیام مخابرات فارس صفر - سپیدرود رشت صفر
* ابومسلم مشهد صفر - آلومینیوم هرمزگان صفر
* نساجی مازندران یک - صنعت ساری صفر
* داماش درود صفر - استقلال اهواز یک
* گسترش فولاد تبریز صفر - مس سرچشمه صفر
* ایرانجوان بوشهر یک - برق شیراز یک
جدول ردهبندی گروه ب:
1- نساجی مازندران 16 امتیاز - تفاضل گل 7+
2- آلومینیوم هرمزگان 16 امتیاز- تفاضل گل 4+
3- مس سرچشمه 14 امتیاز
4- ابومسلم مشهد 13 امتیاز
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13- برق شیراز 6 امتیاز
14- سپیدرودرشت 5 امتیاز
هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور فردا شنبه با برگزاری دیدار زیر به پایان میرسد:
* مس رفسنجان - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه شهدای نوش آباد
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