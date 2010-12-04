بزرگترین پروژه صنعت گاز در غرب ایران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، با حضور سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت پیش از ظهر امروز 13 آذر ماه با حضور مسئولان وزارت نفت، فاز اول خط لوله دوم گاز خرم آباد به طول تقریبی 123 کیلومتر و با سرمایه گذاری یکهزار و 800 میلیارد ریال به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.



پیش بینی می شود با بهره برداری از این پروژه امکان تامین گاز نیروگاه یکصد مگاواتی در دست ساخت خرم آباد و رفع مشکل احتمالی افت فشار گاز صنایع استان لرستان و سایر مشترکان مرتفع شود، ضمن اینکه امکان توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای مسیر این خط لوله همچون شهرهای کوهدشت و پلدختر هموار خواهد شد.



با راه اندازی این خط لوله ظرفیت انتقال گاز طبیعی ایران حدود 14 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد، این در حالی است که یکی از مهمترین اهداف اجرای این پروژه گازی افزایش پایداری شبکه ملی گاز به ویژه در استانهای غربی کشور بوده است.



در حال حاضر عملیات اجرایی فاز اول خط لوله دوم گاز خرم آباد به طور کامل به پایان رسیده است؛ ضمن اینکه به منظور افزایش پایداری شبکه ملی گاز و امکان انتقال پایدار این حامل انرژی از مبادی تولید به مصرف بهره برداری از چندین پروژه خط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز را در دستور کار دارد.



بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، فاز دوم خط لوله گاز خرم آباد به طول تقریبی کیلومتر تا اسفند ماه سالجاری تکمیل شود که در این صورت ظرفیت انتقال گاز ایران در مجموع 30 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.