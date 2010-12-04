پایان کابوس زمستانهای سرد لرستان در هراس افت فشار گاز

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پروژه خط انتقال گاز دوم خرم آباد پروژه مهمی است که در نوع خودش می توان آن را یکی از بزرگترین دغدغه های هر کدام از مدیران شرکت گاز استان لرستان نامید.

خط انتقال دوم گاز خرم آباد یکی از مهمترین دغدغه های مردم لرستان محسوب می شد تا همواره بیم قطعی گاز در زمستان به دلیل عدم بهره برداری از این طرح حیاتی در میان مردم وجود داشته باشد.

تقویت خط انتقال گاز خرم آباد که پیش از تصویب در جلسه هیئت دولت، در سال 83 جزو برنامه های شرکت گاز نیز قرار گرفته بود با وعده هایی گره خورد تا مردم نیز بارها در طول سالهای گذشته از این روند ابراز نارضایتی کنند.

شاید در زمستان سال 86 که گاز بیش از 62 هزار مشترک خرم آبادی در اوج سرمای زمستان قطع شد و 35 درصد مردم کوهدشت و پلدختر نیز با بحران کمبود گاز مواجه شدند یکی از مهمترین مواردی که از سوی مسئولان استان مطرح شد کوتاهی شرکت گاز استان در بهره برداری از خط انتقال گاز سامن - خرم آباد بود.

در چنین شرایطی برخی از مسئولان شرکت گاز استان که باید در صحنه حضور می داشتند و پاسخگوی مشکلاتی که مردم را درگیر بحران کرده بود می بودند با شانه خالی کردن مردم خرم آباد را بدون گاز رها کردند.

خط دوم انتقال گاز خرم آباد

در آن روزها تنها به مردم توصیه می شد که باید صرفه جویی کنند و در اظهار نظری مدیرعامل اسبق شرکت گاز استان لرستان هشدار داد: اگر وضعیت برودت هوا و مصرف شهروندان به همین صورت ادامه داشته باشد، گاز خرم آباد به طور کامل قطع خواهد شد.

جلال شکرگزار که در آن بحران مدیر عامل شرکت گاز استان بود بدون هیچگونه اظهار نظری در زمینه اینکه چرا مصوبه سال 84 هیئت دولت اجرایی نشده در کمتر از چند ماه پس از بحران جای خود را به سید حسین پزشکی نجف آبادی داد.

مدیر عامل جدید شرکت گاز که در سال 87 بر مسند مدیریت این شرکت تکیه زد در اولین اظهار نظرهای خود در زمینه پروژه خط انتقال گاز سامن - خرم آباد عنوان کرد: احداث و راه اندازی خط انتقال در سه راهی سامن - ملایر باعث جلوگیری از قطعی گاز در زمستان امسال در برخی شهرهای لرستان می شود.

سید حسین پزشکی عدم قطعی گاز در خرم آباد را در گرو بهره برداری این خط دانست و گفت: راه اندازی خط انتقال 36 اینچ در سه راهی سامن - ملایر راه حلی مطمئن برای جلوگیری از اتفاق سال 86 در شهرستان خرم آباد خواهد بود.

این اظهارات مدیر عامل شرکت گاز امیدوارمان کرد تا این خط انتقال گاز در سال 87 به بهره برداری برسد. ولی گویا این حکایت تلخ سر پایان نداشت به طوریکه عملیات اجرایی این طرح در حالی دوباره آغاز شد که چند ماه بعد این عملیات دوباره متوقف شد تا امیدها به ناامیدی بدل شود.

این وضعیت ادامه داشت تا صبرها به سر آمد و مدیر عامل دوم نیز که عمده دلیل برکناری اش به وضعیت طرح خط دوم انتقال گاز خرم آباد بازمی گشت هم با صندلی ریاست خداحافظی کند تا پروژه خط انتقال سامن - خرم آباد شاهد سومین مدیر عامل با وعده اجرایی کردن این پروژه حیاتی باشد.

سومین مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان نیز در آغازین روزهای حضور خود در لرستان با وعده اتمام خط انتقال گاز دوم خرم آباد بر کرسی ریاست تکیه زد تا سرانجام طلسم این پروژه با حضور علی گودرزی شکسته شود.

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در حالی پروژه خط انتقال گاز خرم آباد به مدیر عامل جدید سپرده شد که با گذشت چهار سال از آغاز پروژه پیشرفت فیزیکی طرح تنها 20 درصد بود تا با حسابی سرانگشتی پیش بینی شود که این پروژه با توجه به روندی که داشت حداقل 12 سال به طول بیانجامد.

ولی پروژه خط انتقال گاز خرم آباد در کمتر از یکسال به بهره برداری رسید تا اینگونه به نظر آید که این پروژه بیش از بهانه هایی که از سوی مسئولان در مورد کمبود اعتبار، تجهیزات و معارضین محلی عنوان می شد برای رسیدن به نقطه پایان نیازمند همت مسئولان بوده است.

به هر حال پروژه خط انتقال دوم گاز خرم آباد به عنوان بزرگترین پروژه گازی غرب کشور روز شنبه با حضور وزیر نفت به بهره برداری می رسد تا سرانجام خرم آباد و لرستان از دغدغه های کمبود گاز رهایی پیدا کنند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در رابطه با این پروژه در گفتگوی با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: خط دوم انتقال گاز ثامن - خرم آباد دارای مصوبه دور اول سفر ریاست جمهوری است.

علی گودرزی طول این پروژه را 167 کیلومتر و با قطر 36 اینچ عنوان کرد و بیان داشت: با بهره برداری از این پروژه مشکل افت فشار گاز مورد نیاز صنایع استان لرستان و سایر مشترکان در ایام سرد سال مرتفع خواهد شد.

وی به دیگر مزایای افتتاح خط انتقال دوم گاز خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: همچنین با بهره برداری از این پروژه روند توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای مسیر این خط لوله شامل شهرهای کوهدشت و پلدختر هموار خواهد شد.

گودرزی اهداف دیگر اجرای این پروژه را افزایش پایداری شبکه ملی گاز به ویژه در استانهای غربی کشور، گازرسانی به کارخانه سیمان و پتروشیمی خرم آباد و صنایع مستقر در شهر خرم آباد عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال 86، بیان داشت: این در حالی است که تا آذر سال 88 این پروژه تنها 22 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

گودرزی با اشاره به آماده بهره برداری بودن 123 کیلومتر از این پروژه، بیان داشت: عملیات اجرایی این طرح در مابقی مسیر 46 کیلومتری پروژه نیز در حال حاضر دارای بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

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وی با اشاره به افزوده شدن 14 میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت استان با افتتاح این پروژه، خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه در کمتر از هفت ماه به نقطه بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان اعتبار این پروژه را 180 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این در حالیست که تاکنون برای اجرایی شده این پروژه 155 میلیارد تومان هزینه شده است.

گودرزی از 2.5 برابر شدن ظرفیت گاز استان لرستان با بهره برداری از این پروژه خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه با وجود مشکلاتی که بر سر راه پروژه قرار داشت توانستیم خط دوم انتقال گاز خرم آباد را در کمترین زمان ممکن به مرحله بهره برداری برسانیم.

وی از پرداخت خسارات معارضین محلی در حین اجرای پروژه خبر داد و یادآور شد: یکی از نکات حائز اهمیت در اجرای این پروژه این است که برای اجرایی شدن این خط انتقال تخریب های زیست محیطی صورت نگرفته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان ادامه داد: با توجه به اینکه برای اجرای خط انتقال جدید گاز خرم آباد از همان مسیر خط قدیمی استفاده شده است تخریب های زیست محیطی در این پروژه به حداقل ممکن کاهش یافته و می توان گفت این پروژه هیچ عوارضی برای محیط زیست به همراه نداشته است.

گودرزی با تقدیر از تلاشهای وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در به نتیجه رسیدن این پروژه، خاطر نشان کرد: با بهره برداری از خط دوم انتقال گاز خرم آباد مشکل افت فشار گاز در این استان به طور کامل رفع خواهد شد.

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