آگاهی نداشتن نسل جدید از ایدز بزرگترین خطر برای نظام سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اعلام این خبر افزود: امروزه مهم ترین اقدام پیشگیرانه برای کنترل عفونت HIV آگاهی بخشی به نسل نوجوان و جوان در مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاههاست.



وی با بیان اینکه روابط پرخطر جنسی در دهه آینده بیشتر از هر قشری، قشر نوجوان و جوان را تهدید می‌کند، اظهار داشت: دهه آینده، دهه انتقال بیماری ایدز از طریق روابط جنسی است و نوک پیکان آن به سوی مهم ترین قشر جامعه ، جوانان و نوجوانان است و باید با اطلاع رسانی کافی ، آنان را با خطر این بیماری آشنا ساخت.



وی پیشگیری از انتقال جنسی ایدز را مهمترین پیشگیری‌ها در نظام مراقبت اپیدمیولوژیک دانست و افزود: باید تجربه‌های موفق توزیع سرنگ و سوزن استریل در طرح پیشگیری از اشاعه ایدز در بین معتادان به شکلی مشابه در جریان اشاعه ایدز از راه انتقال جنسی به کار گرفته شود و در این راه از تمام توان بخش‌های دولتی و غیردولتی باید بهره برد.



دستجردی در پایان ارایه خدمات مشاوره به برخی زنان خاص را با توجه به موارد بیشتر مشاهده ایدز در این قشر لازم و ضروری دانست و خواستار تاسیس کلینیک‌های مثلثی بیشتر و مشاوره و مراکز گذری در این موضوع شد.



