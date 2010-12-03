آگاهی نداشتن نسل جدید از ایدز بزرگترین خطر برای نظام سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اعلام این خبر افزود: امروزه مهم ترین اقدام پیشگیرانه برای کنترل عفونت HIV آگاهی بخشی به نسل نوجوان و جوان در مدارس، دبیرستانها و دانشگاههاست.
وی با بیان اینکه روابط پرخطر جنسی در دهه آینده بیشتر از هر قشری، قشر نوجوان و جوان را تهدید میکند، اظهار داشت: دهه آینده، دهه انتقال بیماری ایدز از طریق روابط جنسی است و نوک پیکان آن به سوی مهم ترین قشر جامعه ، جوانان و نوجوانان است و باید با اطلاع رسانی کافی ، آنان را با خطر این بیماری آشنا ساخت.
وی پیشگیری از انتقال جنسی ایدز را مهمترین پیشگیریها در نظام مراقبت اپیدمیولوژیک دانست و افزود: باید تجربههای موفق توزیع سرنگ و سوزن استریل در طرح پیشگیری از اشاعه ایدز در بین معتادان به شکلی مشابه در جریان اشاعه ایدز از راه انتقال جنسی به کار گرفته شود و در این راه از تمام توان بخشهای دولتی و غیردولتی باید بهره برد.
دستجردی در پایان ارایه خدمات مشاوره به برخی زنان خاص را با توجه به موارد بیشتر مشاهده ایدز در این قشر لازم و ضروری دانست و خواستار تاسیس کلینیکهای مثلثی بیشتر و مشاوره و مراکز گذری در این موضوع شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عدم آگاهی نسل جدید از ایدز را بزرگترین خطر پیش روی نظام سلامت کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اعلام این خبر افزود: امروزه مهم ترین اقدام پیشگیرانه برای کنترل عفونت HIV آگاهی بخشی به نسل نوجوان و جوان در مدارس، دبیرستانها و دانشگاههاست.
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