به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شکست عصر امروز جمعه تیم فوتبال پاس همدان مقابل استقلال تهران، کریم ملاحی، مدیرعامل باشگاه پاس و مجتبی پیمبری، سرپرست تیم فوتبال این باشگاه رسما از سمت خود کناره گیری کردند.

مجتبی پیمبری، سرپرست مستعفی تیم فوتبال پاس همدان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: آقای ملاحی و بنده برای مجموعه باشگاه پاس همدان آرزوی موفقیت داریم و از امروز دیگر در کنار این باشگاه نخواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه علی اصغر مدیرروستا نیز تا روز یکشنبه در کنار باشگاه پاس خواهد بود، افزود: در همدان عده‌ای علیه مجموعه پاس اقدام کرده و دست به حاشیه سازی می زدند و متاسفانه کسی نبود که جلودار آنها شود.

سرپرست مستعفی تیم فوتبال پاس همدان خاطر نشان کرد: با این شرایط دیگر صلاح نبود در تیم پاس همدان به فعالیت خود ادامه دهیم و پس از شکست مقابل استقلال رسما از سمت خود کناره گیری کردیم.

پیمبری با انتقاد از جو حاکم بر فوتبال همدان گفت: در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران فعالیت کرده‌ام. در تهران، مشهد، قم، تبریز و ... سابقه کار دارم اما در هیچ شهری چنین جوی که در همدان وجود داشت را ندیده‌ام. در همدان به هیچ کس رحم نمی کنند، حتی به مجموعه باشگاه پاس که تنها نماینده این استان در لیگ برتر فوتبال است.

وی در خاتمه تصریح کرد: در استان همدان مدیران بومی و توانمندی حضور دارند و می توانند تیم را به خوبی مدیریت کنند. ما برای آنها آرزوی موفقیت کرده و از مردم همدان حلالیت می طلبیم.

تیم فوتبال پاس همدان در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برابر استقلال با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد.