چند سوال مهم مردم از دولتمردان در چهارمین قطب صنعتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استان مرکزی استانی مستعد در زمینه های کشاورزی، صنعت، گردشگری و تاریخ و شخصیت پروری است. بلندای تاریخ استان مرکزی گواه بلند نظری مردمانی است که همه همت و تلاش خود را برای کار و پیشرفت گذاشتند و از خدمت فرزندان این استان در بخشهای مختلف گرفته تا تلاش آنان در داخل استان به خصوص در حوزه صنعت و منابع انسانی حاکی از زرخیز بودن استان مرکزی است. با این حال و با داشتن استعدادهای مختلف در این استان، مردمانش با تنگناهایی دست و پنجه نرم می کنند.

استان مرکزی دارای حدود سه هزار واحد صنعتی است و به ترتیب شهرهای اراک، ساوه و دلیجان شهرهای صنعتی استان هستند. این استان در زمینه صنایع مادر دومین استان کشور و در زمینه تنوع تولید صنعتی در جایگاه اول کشور قرار دارد و به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور مطرح است. مهمترین کارخانه های صنعتی استان عبارتند از ماشین سازی، آلومینیوم سازی کابل سازی، کمباین سازی، هپکو (سازنده ماشین آلات راه سازی)، آونگان (سازنده پایه فلزی انتقال نیرو)، تولید ادوات کشاورزی، تولید نورد آلومینیوم، رنگ روناس، پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، آذرآب. در شهرستان ساوه نیز از کارخانه های سازنده پروفیل و لوله های آبیاری آلومینیومی، لاستیک سازی و سایر کارخانه های مستقر در این شهرستان می توان یاد کرد که تولید و عرضه محصولات آنها به داخل کشور و صدور برخی از تولیدات کارخانه ها به خارج از کشور چه در بخش کارخانه ها و صنایع و چه در بخش کشاورزی این استان را به یکی از قطبهای مهم تأثیرگذار در امر بازرگانی و صنعتی کشور تبدیل کرده است. در استان مرکزی 112 معدن محتلف وجود دارد که بیشترین آن مربوط به مصالح ساختمانی است از مهمترین معادن استان مرکزی می توان از سنگ آهن در شمس آباد اراک، معادن سرب، روی، منگنز، بارتیتین، سنگ تراورتن، گچ و سنگ نمک یاد کرد که نیازمند توجه و توسعه است.

سابقه سفر دولت به استان مرکزی و نتایج آن

سفر اول دولت به استان مرکزی در اواخر بهار سال 1385 به مدت سه روز صورت گرفت که حاصل آن تصویب 60 مصوبه، 197 طرح و 46 توافقنامه بود که تا زمان سفر دوم، 158 طرح به طور کامل اجرا شد، 32 طرح دارای 75 درصد پیشرفت و هفت طرح به دلیل مشکلات عملیاتی نشد.

سفر دوم دولت به استان مرکزی هم اوایل شهریور ماه 1387 انجام شد و حاصل آن 120 مصوبه برای توسعه، عمران و آبادانی استان مرکزی بود.

در سفر دور دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان مرکزی، 120 مصوبه در بخشهای صنعت، فرهنگی و آموزشی، کشاورزی، زیربنایی، مالی اعتباری، انرژی، بهداشت و درمان، میراث فرهنگی، گردشگری و محیط زیست به تصویب رسید که تصویب اعطای هفت هزار و 290 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای ایجاد 37 واحد تولیدی بزرگ در استان مرکزی را از جمله مصوبات مهم و اشتغالزا برای این منطقه، معافیت 10 ساله مالیاتی واحدهای صنعتی که از این پس در شعاع 30 کیلومتری مرکز استان ایجاد می شوند که این اقدام به عنوان سرمایه گذاری بزرگ دولت است، اختصاص 150 میلیارد تومان تسهیلات برای خروج صنایع آلاینده از شهر اراک، ایجاد خوشه صنایع ریلی در استان و انجام اکتشافات مواد معدنی فلزی، طلا و پوزلان در منطقه از دیگر مصوبات مهم صنعتی استان در دور دوم سفر دولت بود.

در بخش زیربنایی نیز 9 هزار مسکن روستایی در استان مرکزی ایجاد شد، ایجاد راه آسفالته در روستاهای بالای 60 خانوار و توسعه راههای اصلی مواصلاتی و ریلی منطقه، کمک 20 میلیارد تومانی دولت به شهرداری اراک و اجازه فروش 15 میلیارد تومان اوراق مشارکت در عمران شهری، ساماندهی چاههای غیرمجاز با ارائه تسهیلات به بهره برداران و بهره برداری از سدکمال صالح، افزوده شدن چهار هزار دستگاه تاکسی و صد دستگاه اتوبوس یارانه دار به ناوگان شهری استان و نوسازی 150 هکتار از بافت فرسوده شهرهای استان را از دیگر مصوبات سفر دوم رئیس جمهور اعلام شد. ایجاد خط 48 اینچ گازساوه همدان، ساخت دو نیروگاه 500 مگاواتی در استان و سرعت دادن به گازرسانی مناطق روستایی، شهری و نواحی صنعتی، نژاد، اتخاذ تصمیمات ویژه در بخش تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی، اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار به طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، تخصیص 70 میلیارد ریال برای ازدواج محرومان، توسعه فضاهای آموزشی و دانشگاهی، کتابخانه، مساجد، مراکز فرهنگی و اماکن مذهبی، ایجاد 16 سالن ورزشی در بخشها و روستاهای استان و ایجاد 22 منطقه نمونه گردشگری و احداث موزه بزرگ اراک از دیگر مصوبات مهم دولت در استان مرکزی بود. 86 درصد مصوبات محقق شد حال که کمتر از دو سال از سفر دوم احمدی نژاد می گذرد مسئولان استان مرکزی از تحقق 98 درصدی مصوبات دور اول و پیشرفت 86 درصدی مصوبات سفر دور دوم سخن می گویند. استاندار استان مرکزی با بیان اینکه، هزار و 710 میلیارد تومان صرف احداث، تکمیل و مطالعه این مصوبات شده است، گفت: در سفرهای قبلی هیئت دولت به استان مرکزی 236 مصوبه و 399 طرح عمرانی در بخشهای اقتصادی، عمرانی، بهداشت و درمان، فرهنگی و زیرساختی مصوب و اجرایی شده است. سد کمال صالح مهمترین مصوبه محقق شده دولت سد کمال صالح که برای تامین آب شرب اراک شازند و صنایع بزرگ استان که 10 سال پیش مطالعه و کلنگ زنی آن آغاز شد به عنوان مهترین طرحی است که در سفر سوم و با حضور شخص رئیس جمهور افتتاح می شود. سد و خط انتقال آن در طول سالها اجرای آن همواره سوژه اول رسانه های استان بود و کندی اجرای این سد به دلیل ندادن اعتبارات لازم و از سویی آلوده بودن آب اراک به نیترات مورد نقد بوده و مردم همواره اشتیاق دوچندان برای راه اندازی این سد و نوشیدن یک لیوان آب گوارا را داشتند. شعبانی فرد در باره این سد هم گفت: یکی از مهمترین مصوبات سفر، سد کمال صالح است که تا کنون 110 میلیارد تومان صرف خط انتقال از شازند به اراک و 110 میلیارد تومان نیز صرف ساختمان و هزینه های جانبی آن شده است که در سفر رئیس جمهور به بهره برداری می رسد. آلودگی هوای اراک و اجرا نشدن مصوبه دولت استاندار مرکزی با انتقاد از اجرا نشدن درست طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک گفت: امیدواریم در دور سوم به آلودگی هوای اراک توجه بیشتری شود زیرا آلودگی هوا در اراک به یک بحران تبدیل شده است و امیدوریم در دور سوم سفر برای کاهش آلودگی اعتبارات ویژه در نظر گرفته شود. این در حالیست که طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک از مصوبات دور دوم دولت به استان است که نتوانست با دریافت اعتبارات لازم کامل اجرا شود. مشکلات استان زنجیره ای در هم تنیده است توجه به فرهنگ عمومی و اجتماعی با اشاره به وجود خرده فرهنگهای متعدد در استان به واسطه مهاجرپذیری به دلیل صنعتی و دانشگاهی بودن استان، کمبود آب، بیکاری، عدم همگرایی کافی بین شهرستانهای استان که تبعات آن نواختن ساز و آوازهای سیاسی جدایی از استان است و عدم توسعه کافی شبکه راههای بین شهری از جمله مهمترین مشکلات استان است.

بیکاری با وجود واحدهای صنعتی و تولیدی متعدد و بزرگ و زمینه های توسعه اشتغال در استان مرکزی از دیگر معضلات است.

مردم استان مرکزی معتقدند بسیاری از کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی استان را نیروهای غیربومی تشکیل می دهند و خواستار اتخاذ تصمیماتی برای حضور جوانان استان مرکزی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی استان و کاهش بیکاری جوانان استان هستند چراکه اکنون نرخ بیکاری در استان دو رقمی است.

محرومیت در برخی نقاط استان محسوس است

استان مرکزی در ردیف استانهای برخوردار است چنانچه به گفته استاندار در دو سال گذشته 100 درصد اعتباراتش تخصیص یافته و مازاد داشته است.

در دو سال گذشته درآمد استان تا 30 درصد افزایش یافته است با این حال محرومیتهای محسوسی در برخی نقاط استان و روستاهای شازند، کمیجان و اراک، ساوه و سایر شهرهای استان دیده می شود.

عکس تزئینی است

حاشیه نشینی در اراک و ساوه، بافت فرسوده شهری، حجم بالای زنان سرپرست خانوار و دختران مجرد بیکار به ویژه در روستاهای استان، موانع استفاده از تسهیلات بانکی، مشکلات بهداشت و درمان به خصوص اینکه استان مرکزی به عنوان استان دارای صنایع متعدد شیمیایی نیازمند امکانات کامل سوانح و سوختگی است، توسعه زیرساختهای تولید و صادرات، توجه به صنایع مادر و سازه ای استان در عقد قراردادهای کلان برخی وزارتخانه ها مانند نفت و راهسازی، ایجاد زمینه های همگرایی انسانی در استان مرکزی از جمله مشکلات استان است.

389 مصوبه برای سفر سوم دولت به استان مرکزی آماده شد

نتیجه مصوبات قبلی هرچه باشد مانع مسئولان از برنامه ریزی برای دور سوم و تصویب راه حل برای مشکلات و نیازهای استان نشده و 389 مصوبه در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی برای پیشنهاد در سومین سفر دولت به استان مرکزی پیش بینی شد.



معاون عمرانی استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اعتباری که برای این مصوبات پیش بینی شده بالغ بر ۳۵هزار میلیارد ریال است که هفته آینده در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای دولت مطرح و نهایی می شود.