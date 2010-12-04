به گزارش خبرگزاری مهر‌، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی اعلام کرد که این مرجع تقلید با حضور در بیت آیت الله وحید خراسانی‌، با وی دیدار و گفتگو کرد.



دو مرجع تقلید جهان تشیع در این دیدار با توجه به فعالیت فرقه‌های ضالّه و گمراه‌ کننده و ظهور عرفان‌های کاذب، آمادگی حوزه‌های علمیه را برای دفاع از معارف نورانی اهل بیت (ع) و پاسخگویی به شبهات و سئوالات نسل جوان خواستار شدند.



این دو مرجع تقلید که علاوه بر مقام علمی و زهد و تقوی، در میان فضلا و علمای حوزه علمیه به دو مدافع بزرگ ولایت و امامت و نگهبان عقیده و تفکر شیعی و حامی فقه سنتی و حفظ استقلال و سیره و روش علمای بزرگ سلف معروف هستند، درباره مسائل مختلف حوزه‌های علمیه به ویژه روش تحصیل و تدریس و ارتقای دانش‌ فقاهتی طلاب گفتگو کردند.



این دیدار در محیطی ساده و صمیمی و بدون تشریفات ظاهری و در فضایی آکنده از معنویت و روحانیت برگزار شد.

