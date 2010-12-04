به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی اعلام کرد که این مرجع تقلید با حضور در بیت آیت الله وحید خراسانی، با وی دیدار و گفتگو کرد.
دو مرجع تقلید جهان تشیع در این دیدار با توجه به فعالیت فرقههای ضالّه و گمراه کننده و ظهور عرفانهای کاذب، آمادگی حوزههای علمیه را برای دفاع از معارف نورانی اهل بیت (ع) و پاسخگویی به شبهات و سئوالات نسل جوان خواستار شدند.
این دو مرجع تقلید که علاوه بر مقام علمی و زهد و تقوی، در میان فضلا و علمای حوزه علمیه به دو مدافع بزرگ ولایت و امامت و نگهبان عقیده و تفکر شیعی و حامی فقه سنتی و حفظ استقلال و سیره و روش علمای بزرگ سلف معروف هستند، درباره مسائل مختلف حوزههای علمیه به ویژه روش تحصیل و تدریس و ارتقای دانش فقاهتی طلاب گفتگو کردند.
این دیدار در محیطی ساده و صمیمی و بدون تشریفات ظاهری و در فضایی آکنده از معنویت و روحانیت برگزار شد.
دو مرجع تقلید تأکیدکردند/
حوزههای علمیه آماده پاسخگویی به شبهات و سئوالات نسل جوان باشند
قم - خبرگزاری مهر: دو تن از مراجع تقلید قم بر آمادگی حوزههای علمیه جهت پاسخگویی به شبهات و سئوالات نسل جوان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی اعلام کرد که این مرجع تقلید با حضور در بیت آیت الله وحید خراسانی، با وی دیدار و گفتگو کرد.
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